New York City-Bürgermeister Boykottiert Israel-Parade: scharfe Kritik und scharfe Kritik auf sich gezogen

Der New York City-Bürgermeister hat als erster Bürgermeister seit Jahrzehnten die alljährliche Israel-Parade in der Millionenmetropole boykottiert und damit scharfe Kritik auf sich gezogen. Er erklärte seine Entscheidung und kritisierte die israelische Regierung. Tausende Anhänger zogen mit israelischen Flaggen und T-Shirts durch Manhattan.

Die Israel-Parade findet seit den 1960er Jahren in der Regel alljährlich in New York City statt. Der US-Demokrat Mamdani, einer der prominentesten propalästinensischen Politik er in den USA, hat sich entschieden, an der Parade nicht teilzunehmen.

Er wirft Israel vor, die Rechte der Palästinenser systematisch zu verletzen und spricht von Apartheid und Genozid. Der israelische UNO-Botschafter, Danny Danon, kritisierte die Entscheidung und sprach von «Zehntausenden Juden sowie Unterstützern Israels den Rücken zu kehren». Tausende Anhänger zogen mit israelischen Flaggen und T-Shirts durch Manhattan.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett nannte die Entscheidung Mamdanis in einem Post feige und betonte, dass Führung bedeuten müsse, für alle New Yorker da zu sein, einschließlich der Juden, die diese Stadt ihr Zuhause nennen. Unter Verweisung auf die aktuelle politische Situation im Nahen Osten und einen angestiegenen Antisemitismus hatte die Polizeikommissarin von New York City, Jessica Tisch, die grössten Polizeipräsenz in der Geschichte der Veranstaltung angekündigt





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