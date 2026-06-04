Neuwelt‑Schraubenwurm nach 60 Jahren erneut in Texas gesichtet

Ein bisher als ausgerottet geltender parasitärer Wurm wurde nach sechs Jahrzehnten wieder in Texas nachgewiesen. Behörden richten Quarantäne ein und setzen sterilisierte Fliegen ein, um die Ausbreitung zu stoppen.

Ein Neuwelt‑ Schraubenwurm - ein parasitischer Spindelwurm, der seit fast sechs Jahrzehnten als ausgerottet galt - wurde kürzlich in Texas nachgewiesen. Der Befall wurde an einem Kälbchen im Nabelbereich entdeckt, einer typischen Eintrittsstelle für die Larven, die sich mit hakenförmigen Mundwerkzeugen durch lebendes Gewebe bohren.

Der Fund liegt nur etwa fünfzig Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt und stellt den ersten bestätigten Fall bei Nutztieren seit 1966 dar. Die Weibchen des Wurms legen ihre Eier bevorzugt in offene Wunden oder feuchte Körperöffnungen warmblütiger Wirte. Nach dem Schlüpfen beginnen die Larven, das Gewebe des Wirtes zu durchdringen; bleibt die Infektion unbehandelt, kann sie zum Tod des Tieres führen.

Der aktuelle Befall ist Teil einer größeren Ausbreitung, die zunächst in Mittelamerika beobachtet wurde und sich über Mexiko nach Norden ausgebreitet hat. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) hat zusammen mit den texanischen Behörden sofort eine 20 Kilometer‑große Quarantäne‑ und Überwachungszone eingerichtet, um die weitere Verbreitung zu verhindern. Für die Rinderindustrie bedeutet ein größerer Ausbruch nicht nur erhebliche Verluste bei den Beständen, sondern auch eine mögliche Reduktion der Fleischproduktion und steigende Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Um dem Parasiten entgegenzuwirken, greift die US‑Behörde zu einem altbewährten, aber ungewöhnlich anmutenden Verfahren: Millionen steriliserter Fliegen, die männliche Schraubenwurmfliegen darstellen, werden in die betroffenen Gebiete freigesetzt. Da sich die Weibchen des Wurms nur einmal im Leben paaren, führen die sterilen Männchen zu unverfruchteten Eiern, die nicht schlüpfen. Auf diese Weise kann die Population des Parasiten über mehrere Generationen hinweg zum Kollaps gebracht werden. In den 1960er‑Jahren gelang es den USA bereits, den Schraubenwurm mithilfe dieser Sterilfliegen‑Methode vollständig auszurotten.

Heute hat die Vorbereitung auf einen möglichen erneuten Ausbruch die Reaktionszeit um etwa ein Jahr verlängert. Trotz dieser Maßnahmen kritisiert der texanische Landwirtschaftskommissar Sid Miller die stark einseitige Fokussierung auf die Sterilfliegen‑Strategie und fordert die Einbeziehung zusätzlicher Bekämpfungsoptionen. Obwohl Schraubenwürmer theoretisch auch Menschen und Haustiere befallen können, sind derartige Fälle selten. Für die Lebensmittelsicherheit besteht keine unmittelbare Gefahr, da der Parasit nur lebende Tiere befällt und nicht das Fleisch, das in den Handel gelangt.

Der Schraubenwurm war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ein bedeutendes Problem in den Südstaaten und Teilen des Südwestens der USA, bevor er in den 1950er‑ und 1960er‑Jahren fast vollständig ausgerottet wurde - ein Meilenstein der angewandten Biologie und Landwirtschaft. In Mittel‑ und Südamerika überlebte der Parasit jedoch kontinuierlich. Wissenschaftler warnen, dass intensive Tierhaltung, die Verschleppung von infizierten Tieren über große Entfernungen sowie milde Winterbedingungen die erneute Verbreitung begünstigen könnten.

Die aktuelle Situation erinnert daran, dass ein einst vergessenes, aber gefährliches Parasitenproblem plötzlich wieder präsent ist und kontinuierliche Überwachung erfordert





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