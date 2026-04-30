Neuseeländischer Moschee-Attentäter scheitert mit Antrag auf Rücknahme seines Schuldgeständnisses

Ein Berufungsgericht in Neuseeland hat den Antrag eines Rechtsextremisten abgelehnt, der sein Schuldgeständnis für den Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch widerrufen wollte. Der Täter hatte argumentiert, dass seine psychische Verfassung zum Zeitpunkt des Geständnisses beeinträchtigt gewesen sei, doch das Gericht sah keine Beweise dafür.

Der wegen eines Terroranschlag s auf zwei Moscheen in Neuseeland mit 51 Todesopfern verurteilte Attentäter ist mit dem Versuch gescheitert, sein Schuldgeständnis nach sechs Jahren aufheben zu lassen.

Das Berufungsgericht in der Hauptstadt Wellington lehnte den Antrag des heute 35 Jahre alten Rechtsextremisten am Donnerstag als völlig unbegründet ab. Der Täter hatte argumentiert, dass die schwierigen Haftbedingungen seine psychische Verfassung zum Zeitpunkt des Geständnisses so beeinträchtigt hätten, dass er nicht rational gehandelt habe. Das Gericht widersprach dieser Darstellung und betonte, dass die Schuldbekenntnisse freiwillig abgegeben worden seien, ohne dass Druck oder Zwang ausgeübt worden sei.

Die Beweislage zeige eindeutig, dass der Täter zum Zeitpunkt seines Geständnisses nicht unter erheblichen psychischen Beeinträchtigungen gelitten habe. Der rassistisch motivierte Doppelanschlag auf zwei Moscheen in Christchurch am 15. März 2019 war einer der schwersten Terrorakte in der jüngeren Geschichte Neuseelands. Der Attentäter attackierte die beiden Gotteshäuser und erschoss 51 Menschen.

Dutzende weitere Opfer wurden teils lebensgefährlich verletzt. Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen, sind arbeitsunfähig, müssen mit starken Schmerzen und Traumata leben. Das Massaker wurde per Helmkamera live im Internet übertragen, was die Schockwirkung der Tat noch verstärkte. Der Täter hatte sich zuvor in rechtsextremen Online-Foren radikalisiert und seine rassistische Ideologie in einem Manifest verbreitet.

Das Berufungsgericht betonte in seiner Entscheidung, dass die Haftbedingungen des Tarrant zwar streng seien, aber nicht außergewöhnlich oder rechtswidrig. Die Richter verwiesen darauf, dass der Täter trotz seiner Haftbedingungen weiterhin Zugang zu medizinischer und psychologischer Betreuung habe. Die Anwälte des Tarrant hatten argumentiert, dass die Isolation und die strengen Sicherheitsvorkehrungen seine psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigt hätten. Das Gericht sah jedoch keine ausreichenden Beweise für diese Behauptungen.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts bedeutet, dass das Schuldgeständnis des Tarrant weiterhin gültig bleibt und er seine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung antreten muss. Die Opfer und ihre Angehörigen begrüßten die Entscheidung des Gerichts und betonten, dass Gerechtigkeit für die Opfer des Anschlags gewahrt bleibe





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