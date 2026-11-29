Professorin Nora Maria Raschle erklärt, wie Lesen kognitive Fähigkeiten schult. Die Sondersendung des Literaturclubs zeigt am 29. November 2026 auf SRF 1 die Wirkung von Büchern.

Professorin Nora Maria Raschle von der Universität Zürich betont die immense kognitive Belastung beim Lesen. Ihr Fazit lautet, dass intensive Lesevorgänge im Gehirn dieselben Areale aktivieren wie das physische Spazieren durch einen Wald. Obwohl es von außen so aussieht, als würde man nur still sitzen, finden im Kopf hochkomplexe Prozesse statt. Die Expertin beschreibt diese Tätigkeit als echte psychomotorische Anstrengung.

Kognitive Prozesse beim Lesen verstehen

Das Gehirn übersetzt abstrakte visuelle Symbole zunächst in akustische Laute. Daraus formen sich Wörter, die wiederum zu Geschichten und narrativen Strukturen verknüpft werden. Dieser komplexe Mechanismus schult nicht nur die Sprachverarbeitung, sondern auch die visuelle Wahrnehmung. Die Fähigkeit zur Konzentration wird ebenso gestärkt wie das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Nutzerinnen und Nutzer gewähren sich dabei Zugang zu logischem und kritischem Denken.

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Empathie und Perspektivwechsel trainieren

Ein wesentlicher Vorteil des Lesens liegt in der Förderung von Empathie und dem Perspektivwechsel. Lesende tauchen ein in Konflikte und fremde Welten, was ihre soziale Intelligenz fördert. Die Neurowissenschaftlerin hebt hervor, dass dieser Trainingseffekt enorm sei. Bücher können zudem Trost spenden, Mut schenken und ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Sie dienen als wirksame Ablenkung vom täglichen Stress und fördern das allgemeine Wohlgefühl.

Sondersendung am 29. November 2026

Die Frage nach der Notwendigkeit von Büchern für den Menschen behandelt eine Sondersendung des Literaturclubs. Diese Sendung wird am Sonntag, den 29. November 2026, um 20:10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Bekannte Persönlichkeiten und überraschende Gäste berichten von literarischen Werken, die ihr Leben geprägt haben. Die Gäste teilen Geschichten über Bücher, die sie in schwierigen Phasen begleitet oder herausgefordert haben.

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Denise Biellmann nutzt Buch als Erfolgsfaktor

Die Weltmeisterin im Eiskunstlauf Denise Biellmann stellt das Buch Die Macht Ihres Unterbewusstseins von Joseph Murphy vor. Dieses Ratgeberwerk half ihr dabei, die richtige mentale Einstellung zu finden. Sie nutzte das Gelernte, um sich durch die Strapazen des Leistungssports an die Spitze zu kämpfen. Biellmann berichtet auch davon, wie sie die Eiskunstlauf-Staars Katarina Witt aus der DDR bei internationalen Turnieren mit Westliteratur versorgte. Es ist daher möglich, dass die berühmte Biellmann-Pirouette nie zu sehen gewesen wäre, ohne dieses intensive Lesen.

Literarische Einflüsse und persönliche Rettungsanker

Der Schweizer Literatur-Jungstar Nelio Biedermann gibt an, mit Thomas Mann und Marcel Proust vom Lesen zum Schreiben gefunden zu haben. Auch der Alt-Star Franz Hohler verrät, welchen Roman er aktuell liest. Der Surprise-Stadtführer Nicolas Gabriel empfiehlt Friedrich Glausers Krimis rund um Wachtmeister Studer. Gabriel war 16 Jahre lang obdachlos und hatte oft viele Bücher als Schlafplatzumgebung. Diese gaben ihm keine Wärme, aber entscheidende Kraft und Halt.

Weitere Perspektiven der Literaturszene

Zu den Teilnehmenden der Sendung gehören zudem Carol Schuler, Valerio Moser und Martin Suter. Auch Gülsha Adilji, Carolin Amlinger und Flurina Badel berichten von ihren persönlichen Leseerfahrungen. Die Produktion beleuchtet die Freude am Lesen und die Macht der Geschichten. Sie zeigt die Bedeutung der Literatur für das menschliche Leben auf. Alle genannten Gäste tragen dazu bei, den vielfältigen Nutzen von Büchern für die Gesellschaft darzustellen.