Neurosterix Finanzierung, Adecco Quartalszahlen, DocMorris Prognose

Neurosterix sichert sich 105 Mio. Dollar, Adecco steigt nach Quartalszahlen an und DocMorris erhöht Prognose. Übersicht über die FuW-Gewinner der Woche vom 9. bis 13. November 2026.

Die Woche vom Montag, 9. November 2026, bis Freitag, 13. November 2026, zeigt eine deutliche Dynamik auf dem Schweizer Aktienmarkt. Besonders das Biotech -Segment und etablierte Dienstleister zeichnen sich durch signifikante Marktbewegungen aus. Eine Übersicht der wichtigsten Kurssieger und Unternehmen, die in dieser Woche von starken Zahlen profitierten.

Neurosterix sichert 105 Mio. Dollar Finanzierung

Neurosterix hat am Mittwoch, 11. November 2026, eine bedeutende Serie-B-Finanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen ist ein Spin-out des Biotech-Konzerns Addex. Die Finanzierungsrunde wurde von einem Konsortium führender Life-Science-Investoren angeführt. Addex selbst war nicht an dieser spezifischen Investitionssumme beteiligt.

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Für den Mutterkonzern Addex verändert sich dadurch die Beteiligung an dem Tochterunternehmen. Neurosterix verfügt nun über 8,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Addex. Die Bewertung dieses Anteils liegt bei 18,6 Millionen US-Dollar. Der Wochenschlusskurs von Addex-Aktien lag bei 0,0322 Schweizer Franken.

Adecco steigt nach Quartalszahlen und Umstrukturierung

Adecco verzeichnete am Donnerstag, 12. November 2026, einen deutlichen Kursgewinn von plus 14,8 Prozent. Dieser Anstieg erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Analysten bewerteten die Profitabilität des Unternehmens im dritten Quartal als positiv. Dies trieb das Kursverhalten der Aktie entscheidend nach oben.

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Zusätzlich zu den starken finanziellen Ergebnissen gab Adecco eine Reorganisation bekannt. Diese strukturellen Maßnahmen werden vom Markt als positiver Schritt für die künftige Effizienz gewertet. Die Kombination aus guten Zahlen und neuen strategischen Plänen führte zur starken Bewertung der Aktie durch die Investoren.

DocMorris hebt Umsatzprognose für 2026 an

DocMorris hat am Donnerstag, 12. November 2026, seinen Kapitalmarkttag abgehalten. Der Versandapotheker verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Dieser Trend führte dazu, dass DocMorris die Umsatzprognose für das laufende Jahr 2026 anhebt.

Die übrigen Jahresziele und die mittelfristigen Ziele des Unternehmens bleiben unverändert. Das Management hebt hervor, dass sich das Risiko-Chancen-Profil der Aktie insgesamt verbessert. Aufgrund dieser Einschätzung stufen Anleger und Analysten die DocMorris-Aktie nun neu als Kauf ein.

Hersteller von Injektionsgeräten überrascht mit Halbjahreszahlen

Ein namhafter Hersteller von Injektionsgeräten hat am Mittwoch, 11. November 2026, mit starken Halbjahreszahlen aufwarten können. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen des Marktes. Besonders positiv nahmen die Anleger die angehöhte Zukunftsvorausschau des Unternehmens auf.

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In der Folge des Berichts folgten am Donnerstag, 12. November 2026, Kurszielerhöhungen. Unter anderem die Banken UBS und Berenberg erhöhten ihre Ziele für das Unternehmen. Diese institutionelle Unterstützung spiegelt das starke Vertrauen in die Perspektiven des Herstellers wider.