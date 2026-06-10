Neuregelung der Sonderschulfinanzierung in Basel-Landschaft: Gemeinden sollen Kosten übernehmen

Die Baselbieter Regierung will die Finanzierung der Sonderschulung auf Primarstufe neu regeln. Künftig sollen die Gemeinden einen Teil der Kosten tragen, während der Kanton weiterhin die Mehrkosten für Unterricht, Betreuung und Therapien übernimmt. Der Kanton erhofft sich mehr Fairness und Entlastung des Haushalts, die Gemeinden lehnen die Kostenabwälzung jedoch ab und drohen mit einem Referendum. Die Änderungen betreffen integrative und separative Sonderschulungen und verschieben finanzielle Lasten von der Kantons- auf die Gemeindeebene.

Die Baselbieter Regierung plant eine grundlegende Änderung der Finanzierung von Sonderschulung en auf Primarstufe. Ein entsprechendes Bildungsgesetz soll ab dem Schuljahr 2027/28 das Trägerschaftsprinzip konsequent umsetzen.

Das bedeutet, dass die Gemeinden künftig die Kosten der Regelschule tragen, während der Kanton weiterhin die Mehrkosten der Sonderschulung übernimmt. Bisher war diese Aufteilung nicht durchgehend gegeben, was aus Regierungssicht zu einer unfairen Finanzierung führte. Bei der integrativen Sonderschulung ändert sich insbesondere die Zahlungspflicht: Besucht ein Kind eine Integrationsklasse außerhalb seiner Wohngemeinde, soll künftig die Wohngemeinde eine Pauschale an die Schulortsgemeinde für die Regelschulkosten zahlen. Heute verbleiben diese Kosten häufig bei der aufnehmenden Gemeinde.

Durch die Reform werden die Wohngemeinden somit finanziell stärker belastet. Deutlich größere Auswirkungen hat die Neuregelung bei der separativen Sonderschulung. Während der Kanton bisher alle Kosten von Tages- und Sonderschulen trug, sollen die Wohngemeinden künftig einen pauschalen Beitrag zu den Regelschulkosten leisten. Der Kanton behält die Finanzierung für den eigentlichen Unterricht, Betreuung, Therapien und Transporte.

Bisher trugen die Wohngemeinden von Kindern mit separativer Sonderschulung gar keine Kosten. Der Regierungsrat erhofft sich dadurch mehr Fairness und will finanzielle Fehlanreize bei der Zuweisung von Kindern in Sonderschulungen abbauen. Gleichzeitig entlastet dies den Kantonshaushalt um etwa 6,7 Millionen Franken pro Jahr.

Zudem verschieben sich einige finanzielle Lasten zwischen den Gemeinden. Der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) lehnt die Vorlage jedoch entschieden ab und spricht von einer einseitigen Kostenverschiebung zulasten der Gemeinden. Er betont, dass Sonderschulung eine kantonale Aufgabe sei und kündigt für den Fall einer Landratszustimmung ein Gemeindereferendum an. Parallel dazu gibt es kritische Berichte über die Sparpolitik des Kantons im Bereich der Sonderschulen.

Trotz steigender Fallzahlen und komplexerer Fälle plant die Bildungsdirektion Einsparungen, was bei betroffenen Kindern zu einem Verlust wertvoller Förder- und Freizeitaktivitäten führt. Familien fühlen sich in der Betreuung alleingelassen.

Zudem wirft die Neuregelung zur Aufnahme außerkantonaler Kinder am Kompetenzzentrum für Pädagogik, Therapie und Förderung (KPTF) grundsätzliche Fragen auf: Wer hat Anspruch auf hochspezialisierte Bildungsangebote, und was geschieht, wenn diese an Kapazitätsgrenzen stoßen? Die Debatte zeigt, dass die Finanzreform nicht nur eine verwaltungstechnische Anpassung ist, sondern tief in die Verantwortungsstrukturen und die Versorgung von Kindern mit besonderem Förderbedarf eingreift. Die Gemeinden fürchten eine dauerhafte Belastung, während der Kanton auf eine gerechtere Kostenverteilung pocht.

Der Ausgang der Vernehmlassung und die anschließende politische Abstimmung bleiben abzuwarten, zumal mit einem Referendum gerechnet wird





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