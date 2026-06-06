Neuorientierung ab 50: Chancen nutzen und durchstarten

Ein Bericht über die Möglichkeit eines beruflichen Neustarts nach dem 50. Lebensjahr. Der Text analysiert die Vorteile älterer Arbeitnehmer, betont die Wichtigkeit von Weiterbildung und Networking und gibt praktische Tipps für die Planung eines Berufswechsels. Statistische Daten zur Erwerbsquote und zur Teilnahme an Weiterbildungen untermauern die Aussagen.

Eine Neuorientierung ab 50 kann neue Chancen eröffnen. Wer Stärken kennt, eine Weiterbildung nutzt und gut plant, startet im Alter nochmals durch. Eine Neuorientierung ab 50 gelingt besser mit einer klaren Bilanz und einer Weiterbildung .

Bevor man sich mit 50 Jahren weiterbilden möchte, sollte man den Arbeitsmarkt prüfen. Ab 50 arbeiten viele längst nicht weniger. Ganz andersherum: In der Schweiz machen Leute oft noch jahrelang mit, probieren neue Aufgaben aus oder suchen sich extra etwas anderes. Ein Umbruch nach den Fünfzigern ist selten die Ausnahme.

Für zahlreiche Menschen fühlt es sich einfach richtig an. Manchmal beginnt der Gedanke an einen Wechsel schleichend. Über lange Zeit fühlen sich einige in ihrem Beruf einfach nicht mehr richtig aufgehoben. Der Job wird gekündigt, Eltern benötigen Betreuung oder die eigene Kraft zeigt Grenzen auf.

Plötzlich zählt, was im Inneren wirklich trägt. Ab einem Alter von 50 Jahren tragen viele einen stillen Vorteil mit sich herum. Jungen Kollegen bleibt dieser oft verborgen. Es geht um Dinge wie Lebenserfahrung, Fingerspitzengfühl im Umgang mit anderen oder den klaren Blick dafür, wofür man wirklich steht.

Manchmal macht genau das den nächsten Schritt leichter, ganz ohne grosses Aufheben. 2025 schreibt, stieg die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen zwischen 2014 und 2024 von 71,6 Prozent auf 77,8 Prozent. Das zeigt, dass ältere Arbeitnehmende für den Hilfreich ist es, die eigenen Dinge, die man gut kann, aufzuschreiben. Gerade Personen ab 50 unterschätzen oft, wie wertvoll ihre praktische Erfahrung ist. Notieren Sie sich alles, was Sie selber für sinnvoll halten.

Bevor Sie sich neu orientieren, sollten Sie Ihr gesamtes Berufsleben noch einmal notieren. - Depositphotos Wenn man flexibel bleiben will, lassen sich einzelne Module kombinieren. Digitale Lernangebote eignen sich gut, um gezielt Wissenslücken zu schliessen. 2024 zeigt, liegt bei 29 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren die letzte Weiterbildung mindestens fünf Jahre zurück. Bei den 55- bis 64-Jährigen betrifft dies sogar 39 Prozent.

Diese Zahl macht deutlich, wie wichtig Weiterbildung gerade vor einem Neustart sein kann. Dabei muss Weiterbildung nicht immer teuer sein. Einige Kantone, Berufsverbände, RAV-Stellen oder Arbeitgeber unterstützen bestimmte Bildungswege. Auch der Bund informiert über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und den Berufsabschluss für Erwachsene.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft weist darauf hin, dass ältere Arbeitnehmende in der Schweiz gut integriert sind. Nach einer Entlassung ist es für Menschen über 50 jedoch oft schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Deshalb ist eine gute Vorbereitung besonders wichtig. Wer wechseln möchte, sollte früh Kontakte aufbauen.

Viele Chancen entstehen nicht über klassische Stllenanzeigen, sondern über Gespräche, frühere Kolleginnen, Verbände oder lokale Netzwerke. Auch ein aktualisiertes LinkedIn-Profil kann helfen, sichtbar zu werden. Ein Neustart muss nicht sofort eine Vollzeitstelle sein. Viele Menschen wählen bewusst eine Übergangsphase.

Sie reduzieren das Pensum, testen eine neue Tätigkeit nebenbei oder übernehmen zuerst kleinere Mandate. Besonders in der Schweiz ist auch Selbstständigkeit für manche eine Option. Erfahrung, Fachwissen und ein gutes Netzwerk können dafür eine solide Grundlage bilden. Kleine Schritte machen und sich wohlfühlen Eine gute Neuorientierung beginnt selten mit einem grossen Sprung.

Oft sind kleine Schritte sinnvoller. Dazu gehören ein Beratungsgespräch, ein Weiterbildungskurs, ein Probetag oder ein Gespräch mit Menschen aus der Zielbranche. Auch ein aktualisierter Lebenslauf kann viel bewirken. Er sollte nicht wie eine reine Chronik aussehen. Besser ist eine klare Darstellung der wichtigsten Kompetenzen, Erfolge und Ziele





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