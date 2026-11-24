Der Kanton Nidwalden hat die Besetzung der Kantonalen Schiesskommission für die Amtsperiode 2027 bis 2030 finalisiert. Patrick Frank ergänzt das Gremium.

Der Kanton Nidwalden hat die Zusammensetzung der Kantonalen Schiesskommission für die kommende Amtsperiode von 2027 bis 2030 offiziell festgelegt. Dabei wurden drei der bisher im Amt befindlichen Mitglieder in ihrer Funktion bestätigt, während mit Patrick Frank aus Ennetbürgen eine neue Person in die Kommission gewählt wurde. Diese Neubesetzung stellt die fachliche Kontinuität und Kompetenz in der Aufsicht über das kantonalen Schiesswesen sicher.

Bestätigung der Mitglieder durch Militärbehörde

Die endgültige Bestellung der Kommissionsmitglieder erfolgte auf offiziellen Antrag der kantonalen Militärbehörde Nidwalden. Vor der Wahl wurde der zuständige eidgenössische Schiessoffizier angehört, um die fachlichen Kriterien und die Eignung der Kandidaten sicherzustellen. Die gewählte Struktur aus erfahrenen Rückkehrern und einem neuen Mitglied soll die Beratungs- und Aufsichtstätigkeit gegenüber den Nidwaldner Schiessvereinen stabilisieren und stärken.

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Patrick Frank übernimmt neuen Sitz in Gremium

Patrick Frank aus Ennetbürgen nimmt ab dem Beginn der Amtsperiode 2027 den neu geschaffenen Platz in der Kommission ein. Seine Ernennung ergänzt das bestehende Team, das durch die Bestätigung der drei weiteren Mitglieder seine Kontinuität wahrt. Dies gewährleistet, dass die institutionelle Erinnerung und die langjährige Erfahrung in der Behandlung schiesssportlicher Angelegenheiten innerhalb der Behörde erhalten bleiben und weitergegeben werden.

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Julia Roth unterstreicht Bedeutung des freiwilligen Engagements

Julia Roth, die Abteilungsleiterin der Militärverwaltung und Logistik beim Kanton Nidwalden, hat die wesentliche Rolle der Kommission hervorgehoben. Sie betonte, dass das ausserdienstliche Schiesswesen ein unverzichtbarer Bestandteil der schweizerischen Sicherheitskultur ist und maßgeblich durch freiwilliges Engagement der Bevölkerung getragen wird. Roth äußerte ihre Zufriedenheit darüber, dass das Kantonssystem weiterhin auf eine außerordentlich kompetente Schiesskommission zurückgreifen kann.

Amtsdauer und zukünftige Zusammenarbeit im Kanton

Die festgelegte Amtsperiode erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Jahren, beginnend im Jahr 2027 und endend im Jahr 2030. Innerhalb dieses Zeitraums wird die Kommission für die Aufsicht über die Schiessanlagen im gesamten Kanton Nidwalden verantwortlich sein. Julia Roth wünscht den wiedergewählten Mitgliedern sowie dem neuen Kommissionsmitglied Patrick Frank viel Erfolg in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit. Der Kanton Nidwalden rechnet auf eine konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit dem Gremium, um die Standards im Schiesssport weiterhin zu wahren und zu fördern.