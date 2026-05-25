Neujahrsblätter erzählen die Ernährungsgeschichte der Ostschweiz

Die neue Ausgabe der Neujahrsblätter des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen widmet sich der Geschichte des Essens in der Ostschweiz. Es werden die Einflüsse von Topografie, Klima, Migration und Tradition auf die Ernährung in der Region beleuchtet.

Neujahrsblätter erzählen die Ernährung sgeschichte der Ostschweiz . Die neue Ausgabe der Neujahrsblätter des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen widmet sich der Geschichte des Essens in der Ostschweiz .

Sie zeigt, wie Topografie, Klima, Migration und Tradition die Ernährung in der Region beeinflussten. Vor ein paar Wochen erschien unter dem Titel 'Bratwurst, Biber, Apfelfisch – Streiflichter auf die Geschichte der Ernährung in der Ostschweiz' die neue Ausgabe der Neujahrsblätter des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen – was nicht verspätet, sondern Usus sei, wie Clemens Müller bei einem Kaffee im Kulturmuseum in St. Gallen versichert.

Zusammen mit Jolanda Schärli ist der Klassische Philologe zur Zeit für die Redaktion der Neujahresblätter verantwortlich. Einige der Geschichten im Blatt könnten auch für andere Regionen erzählt werden.

'Das Thema ist universell', bestätigt Müller. 'Aber, und das war das Überraschende: Es gibt trotzdem sehr lokale Ausprägungen. Das kommt im Titel und auch sehr schön im Beitrag unserer Archäologin zum Ausdruck.





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