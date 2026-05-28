Neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide geplant

Die Bündner Regierung hat die überarbeitete Ortsplanung der Gemeinde Vaz/Obervaz GR genehmigt. Damit ist eine weitere Hürde für ein neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide genommen.

Die Bündner Regierung hat die überarbeitete Ortsplanung der Gemeinde Vaz/Obervaz GR genehmigt. Damit ist eine weitere Hürde für ein neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide genommen.

Auf der Lenzerheide in der Gemeinde Vaz/Obervaz GR ist ein neues Seniorenzentrum geplant. Dieses soll am nördlichen Dorfrand entstehen. Das neue Seniorenzentrum wird laut Plänen am nördlichen Dorfeingang entstehen. Es soll gemäss einer Mitteilung dervom Donnerstag 42 Pflegebetten sowie 14 betreute Wohnungen bieten.

Ergänzend seien rund 200 öffentliche Parkplätze sowie Räumlichkeiten für die Spitex, eine Kindertagesstätte sowie optional eine Arztpraxis vorgesehen. In der Gemeinde gibt es heute schon ein Alters- und Pflegeheim. Dieses ist seit Mitte der 1980er-Jahre im ehemaligen Hotel Parc untergebracht. Es bietet heute 35 Pflegeplätze.

Aber: Die bestehende Gebäudestruktur kann die heutigen betrieblichen Anforderungen nicht mehr erfüllen, gleichzeitig ist die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen beziehungsweise betreutem Wohnen gestiegen. Deshalb solle ein Neubau die erforderlichen Pflegeplätze für die Region sicherstellen. Für den Bau des neuen Seniorenzentrums braucht es aber noch die Zustimmung der Bevölkerung. Der Termin für die Volksabstimmung ist noch nicht bekannt.

Die Gemeinde Vaz/Obervaz GR plant ein neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide. Das neue Seniorenzentrum soll am nördlichen Dorfrand entstehen und 42 Pflegebetten sowie 14 betreute Wohnungen bieten. Ergänzend seien rund 200 öffentliche Parkplätze sowie Räumlichkeiten für die Spitex, eine Kindertagesstätte sowie optional eine Arztpraxis vorgesehen. Die bestehende Gebäudestruktur kann die heutigen betrieblichen Anforderungen nicht mehr erfüllen, gleichzeitig ist die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen beziehungsweise betreutem Wohnen gestiegen.

Deshalb solle ein Neubau die erforderlichen Pflegeplätze für die Region sicherstellen. Für den Bau des neuen Seniorenzentrums braucht es aber noch die Zustimmung der Bevölkerung. Der Termin für die Volksabstimmung ist noch nicht bekannt. Die Gemeinde Vaz/Obervaz GR plant ein neues Seniorenzentrum auf der Lenzerheide.

Das neue Seniorenzentrum soll am nördlichen Dorfrand entstehen und 42 Pflegebetten sowie 14 betreute Wohnungen bieten. Ergänzend seien rund 200 öffentliche Parkplätze sowie Räumlichkeiten für die Spitex, eine Kindertagesstätte sowie optional eine Arztpraxis vorgesehen. Die bestehende Gebäudestruktur kann die heutigen betrieblichen Anforderungen nicht mehr erfüllen, gleichzeitig ist die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen beziehungsweise betreutem Wohnen gestiegen. Deshalb solle ein Neubau die erforderlichen Pflegeplätze für die Region sicherstellen.

Für den Bau des neuen Seniorenzentrums braucht es aber noch die Zustimmung der Bevölkerung. Der Termin für die Volksabstimmung ist noch nicht bekannt





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