Das neu eröffnete Restaurant Bà tôi in Winterthur bietet authentische vietnamesische Gerichte in familiärer Atmosphäre. Ein Test der Speisekarte und der Ambiente.

Am Kreuzungspunkt der Grenzstrasse und der Tössfeldstrasse in Winterthur strahlt abends wieder neues Leben in die Gegend. Nach einer Schließungsdauer von drei Monaten hat die Inhaberin Hoàng Yen Nguyen das Lokal unter dem Namen Bà tôi eröffnet, was auf Vietnamesisch schlicht "meine Großmutter" bedeutet. Der erklärte Anspruch des Unternehmens ist es, den Gästen das Gefühl zu geben, in den eigenen vier Wänden oder bei der Großmutter selbst zu sein, um eine gemütliche Quartierbeiz-Atmosphäre zu schaffen.

Der erste Eindruck bestätigt diese Absicht unmittelbar. Bei einem Besuch sind sämtliche Tische besetzt und die Gäste stoßen fröhlich an. Die Einrichtung spiegelt den nostalgischen Stil wider, der an das frühere Lokal Grüner Hund erinnert. Die Wände sind mit hellem Täfer verkleidet, das in warmen Rot- und Gelbtönen leuchtet und frisch gestrichen wurde. Zur Untermalung der Stimmung spielt das Personal Platten von Louis Armstrong auf, was die behagliche Atmosphäre zusätzlich unterstreicht.

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Die Speisekarte des Restaurants Bà tôi fokussiert sich auf klassische vietnamesische dishes, beginnend mit Vorspeisen wie frischem Mangosalat und Sommerrollen. Der Mangosalat wird für 17.50 Franken angeboten und besteht aus fein geschnittenen Früchten, unter denen sich Papaya- und Rüeblistreifen verbergen. Erdnüsse, frischer Koriander und ein Hauch Fischsauce verleihen dem Teller eine charakteristische süß-salzige Note, die als frischer Auftakt dient. Alternativ können Gäste zwei Stück Reispapierrollen mit Tofu für 13.50 Franken bestellen.

Auch die mit Reisnudeln, Tofu, Kräutern und Eisbergsalat gefüllten Sommerrollen überzeugen durch ihre Textur. Das Reispapier umhüllt die Zutaten wie eine leicht klebrige Haut, lässt sich aber dennoch kräftig beissen. Diese Vorspeisen gelten als leicht und passen hervorragend in das Gesamtbild eines gemütlichen Abends. Ein weiterer Klassiker auf der Karte ist die Pho-Brühe mit Reisbandnudeln und Tofu, die für 22.50 Franken zu haben ist.

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Als Überraschung auf der Karte präsentiert sich der Banh Xeo, der als knuspriger Reispfannkuchen mit Kräutern und Tofu für 22.50 Franken oder mit Crevetten und Schweinefleisch für 25.50 Franken bestellt werden kann. Das Gericht kommt fast saffrigelb daher und bietet eine angenehme Knusprigkeit. Die beigefügte hausgemachte Limetten-Fischsauce unterstreicht den Geschmack dezent, ohne die Hauptzutat zu dominieren.

Trotz der hohen Qualität und der warmen Ambiente gibt es kleine Kritikpunkte an derexecution. Die Pho-Brühe wurde von den Besuchern etwas vollmundiger und würziger gewünscht. Auffallend ist zudem, dass Koriander in fast jedem Gericht eine zentrale Rolle einnimmt. Gäste, die diese Pflanze nicht mögen, werden möglicherweise Schwierigkeiten haben, sich im Restaurant Bà tôi wohlzufühlen, da der Kräutergeschmack dominant ist.

Die familiäre Stimmung wird auch durch den Service getragen. Die Köchin erkundigt sich persönlich bei den Gästen an den Nebentischen nach dem Geschmack der Gerichte, was als herzlich und nicht aufgesetzt wahrgenommen wird. Diese direkte Interaktion trägt zur positiven Gesamtatmosphäre bei und bestätigt den Anspruch von Inhaberin Hoàng Yen Nguyen, ein Zuhause fernab der eigenen Wohnung zu bieten.

Zum Abschluss des Essens bestellen die Gäste zwei frittierte Bananen für insgesamt 7 Franken. Diese werden als angenehm ungesüsst gelobt, was sich positiv auf das gesamte Geschmackserlebnis auswirkt. Die Preise im gesamten Restaurant werden als fair eingeschätzt, während die Küche als frisch und gut bewertet wird.

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Insgesamt vergibt die Redaktion vier von fünf Sternen für das Bà tôi. Das Lokal hat es geschafft, einen gemütlichen Abend in warmer Ambiance zu bescheren. Mit etwas mehr Pfiff in der Zubereitung, insbesondere bei den Brühen, könnte das Restaurant den perfekten Wert erreichen. Für Bewohner der Winterthurer Umgebung ist dies eine willkommene Addition zum gastronomischen Angebot in der Region.