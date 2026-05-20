Neues Pharma Center bei Frankfurt Cargo Services schafft höhere Qualitätsanforderungen und Wachstumspotenzial

Das Cargo Services Frankfurt (FCS) hat ein neues Pharma Center eröffnet, das CEIV- und GDP-zertifiziert ist und die Komplexität für Temperaturgeführte Luftfracht verdoppelt. Das neue Zentrum umfasst rund 3300 Quadratmeter und vereint alle Prozesse für Pharmafracht, von der Annahme und Lagerung bis zum Auf- und Abbau kompletter Paletten. Durch die Bündelung aller Prozesse sollen Transportwege verkürzt und Temperaturabulações bei Luftfracht vermieden werden.

Der größte unabhängige Frachtabfertiger des Flughafens Frankfurt hat ein neues Pharma Center eröffnet, das CEIV- und GDP-zertifiziert ist und eine Gesamtfläche von rund 3300 Quadratmetern hat.

FCS wird künftig sämtliche Processe für Pharmafracht in diesem Zentrum bündeln, von der Annahme und Lagerung bis zum Auf- und Abbau kompletter Paletten. Das Zentrum verfügt über zwei Temperaturbereiche, einen mit 15 bis 25 Grad Celsius und einen Kühlbereich mit zwei bis acht Grad Celsius.

Zudem können aktive Luftfrachtcontainer mit eigener Stromversorgung gelagert werden. Der Neubau entstand innerhalb von knapp zwei Jahren während des laufenden Betriebs. Durch die Bündelung aller Prozesse sollen Transportwege verkürzt und Temperaturschwankungen vermieden werden. FCS sieht Pharmafracht als einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Luftfrachtbranche





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