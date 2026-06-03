Neues Medikament verdoppelt Überlebenszeit bei Pankreaskrebs

Bei einer wichtigen Fachkonferenz wurde ein neues Medikament vorgestellt, das die Überlebenszeit von Pankreaskrebspatienten verdoppeln kann. Das Medikament Daraxonrasib hemmt ein bestimmtes Protein, das KRAS-Protein, das bei Pankreaskrebs oft mutiert und zu unkontrollierter Zellteilung führt. Eine internationale Phase-III-Studie zeigte, dass Patienten, die mit Daraxonrasib behandelt wurden, doppelt so lange überlebten wie diejenigen, die eine Chemotherapie erhielten.

Pankreaskrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten, an der jährlich 1800 Menschen in der Schweiz erkranken. Doch es gibt nun Grund zur Hoffnung: Bei einer wichtigen Fachkonferenz wurde ein neues Medikament vorgestellt, das die Überlebenszeit von Betroffenen verdoppeln kann.

Das Medikament Daraxonrasib hemmt ein bestimmtes Protein, das KRAS-Protein, das bei Pankreaskrebs oft mutiert und zu unkontrollierter Zellteilung führt. Eine internationale Phase-III-Studie zeigte, dass Patienten, die mit Daraxonrasib behandelt wurden, doppelt so lange überlebten wie diejenigen, die eine Chemotherapie erhielten. Die Studie wurde auf dem jährlichen Meeting der American Society of Clinical Oncology (ASCO) präsentiert und im Fachjournal 'New England Journal of Medicine' veröffentlicht.

Die Forscher hoffen, dass sie auf diesen Erkenntnissen aufbauen und weitere Fortschritte erzielen werden, um die Resistenzentwicklung des KRAS-Proteins zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. Theoretisch könnte das Medikament auch bei anderen Krebsarten wirken, wie dem kleinzelligen Lungenkrebs und dem Dickdarmkrebs. In den USA gibt es bereits eine Notfallzulassung für das Medikament, das begrenzt verfügbar ist. Die formelle Zulassung in Europa und der Schweiz wird noch einige Monate dauern





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pankreaskrebs Medikament KRAS-Protein Überlebenszeit Chemotherapie Onkologie Forschung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aarau: So sieht das Haus aus, das vom fallenden Baum getroffen wurdeEs sei der heftigste Sturm der letzten 20 Jahre gewesen, betont ein Nachbar an der Erlinsbacherstrasse in Aarau. So heftig, dass er einen Baum auf ein Hausdach geworfen hat. Zwar zeigt sich am Montag ein eindrückliches Bild der Verwüstung. Und dennoch ist von Glück die Rede.

Read more »

Das war knapp: Fast wurde die Jugendfestkleiderbörse in Brugg mangels Röckli abgesagtNoch am Freitagabend sah es schitter aus. Kurz vor der Durchführung fehlten der Börse die Kleiderspenden. Ein dringender Aufruf brachte die Wende für den Anlass, den der Quartierverein Lauffohr am 6. Juni zum zweiten Mal durchführt. Weitere Artikel sind höchst willkommen.

Read more »

Die berühmte Banane der zeitgenössischen Kunst wurde gestohlenDie Banane aus dem Werk «Comedian» von Maurizio Cattelan sorgt erneut für Schlagzeilen. Im Centre Pompidou-Metz wurde sie diesmal nicht gegessen, sondern gestohlen.

Read more »

Großeinsatz auf dem Bodensee: Frau vermisst, Leiche gefundenIn der Nacht auf Montag kam es auf dem Bodensee zu einem Großeinsatz. Einsatzkräfte suchten nach einer mutmaßlich über Bord gegangenen Frau. In Güttingen wurde später eine weibliche Leiche gefunden. Die Polizei sucht Zeugen in einem anderen Fall, in dem der Ehemann einer Frau festgenommen wurde, die tot im Bodensee gefunden wurde.

Read more »