Das Krematorium in Olten SO wurde nach rund einem Jahr Bauzeit modernisiert. Ein neuer Elektrokremationsofen und zusätzliche Räume für Angehörige zeichnen die Erneuerung aus, die am 30. September 2023 fertiggestellt wurde.

Das Krematorium in der Stadt Olten im Kanton Solothurn hat nach einer Bauzeit von rund einem Jahr seine umfassende Erneuerung abgeschlossen. Die Investition in die moderne Infrastruktur zielt darauf ab, die technischen Prozesse zu optimieren und den Angehörigen während der Abschiedszeremonien mehr Würde zu bieten. Die Fertigstellung markiert das Ende einer langjährigen Notlösung, die sich durch veraltete Technologie und unbequeme Raumverhältnisse auszeichnete.

Technische Kernsanierung des Ofens

Das absolute Herzstück dieser Sanierungsmaßnahme ist die Installation eines neuen Elektrokremationsofens. Der vorherige Ofen stammte bereits aus dem Jahr 1997 und war im Jahr 2010 letztmals überholt worden. Aufgrund der hohen Alterung der Anlage waren für wichtige Schlüsselkomponenten wie die Ofensteuerung, die Sargeinfahrmaschine und die Hydraulik keine Ersatzteile mehr auf dem Markt verfügbar. Daher war ein vollständiger Ersatz der Ofentechnik unumgänglich, um den sicheren und kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

Bessere Bedingungen für Personal und Trauernde

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Eine der sichtbarsten Veränderungen betrifft direkt die Angehörigen und das betreuende Personal. Direkt neben dem Ofenraum steht den Besuchenden nun ein separater Raum zur Verfügung. Durch eine große Glasscheibe können sie beobachten, wie der Sarg in den Ofen eingefahren wird. Beda Wernli, der seit 14 Jahren als Friedhofswart in Olten SO tätig ist und seit Kurzem in leitender Funktion arbeitet, betonte die positiven Auswirkungen. Er erklärte, dass die bisherigen Platzverhältnisse sehr eng waren.

Die neuen Bedingungen ermöglichen es dem Personal, den Prozess effizienter zu überwachen. Zudem wird den Angehörigen ein höheres Maß an Würde geboten. Falls dies erwünscht ist, können sie aus dem separaten Angehörigenraum selbst den Knopf betätigen, der den Verbrennungsprozess einleitet. Diese Möglichkeit gibt den Trauernden die Kontrolle über den letzten Schritt der Verabschiedung, was psychologisch als sehr entlastend empfunden wird.

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Verbesserte Arbeitsabläufe und Gebäudetechnik

Auch im täglichen Betriebsablauf bringt der neue Ofen signifikante Vorteile. Früher mussten aus Sicherheitsgründen zwei Mitarbeitende gleichzeitig vor Ort sein, um den Ofen zu bedienen. Heute genügt eine einzelne Person für diesen Vorgang, was die Personalressourcen entlastet. Ein weiterer Großteil der Sanierungskosten floss in die Gebäudetechnik im Untergeschoss. Die Heizungs-, Kühlungs- und Lüftungsanlagen wurden komplett erneuert, wodurch nun eine effiziente Wärmerückgewinnung möglich ist.

Bisher litt das Gebäude unter erheblichen Temperaturschwankungen. Außerhalb des Ofenraums mussten Besuchende und Mitarbeitende bisweilen frieren, da das Gebäude lediglich kleine Elektroradiatoren besaß. In der Abdankungshalle musste teilweise sogar die Tür zum Ofenraum geöffnet werden, um die Temperatur auf ein erträgliches Niveau zu bringen. Diese Mangelzustände gehören nun der Vergangenheit an.

Neue Ascheaufbereitung und künftige Planungen

Ergänzend wurde die Anlage zur Aufbereitung der Kremationsasche modernisiert. Die bisherige Knochenmühle hatte ausgedient und wurde durch eine neuere Technologie ersetzt. Diese neue Anlage zerkleinert die nach der Einäscherung verbleibenden Knochenfragmente zu einer gleichmäßigen, feinkörnigen Asche. Zusätzlich wurde eine Absaugung für die manuelle Aschesortierung installiert, die speziell dazu dient, die Staubbelastung für die Mitarbeitenden deutlich zu reduzieren.

Der Prozess der Ascheförderung wurde ebenfalls optimiert. Mittels Magneten werden in den verbrannten Überresten die Metallteile von den Knochen getrennt. Nachdem in den kremierten Überresten künstliche Gelenke manuell und kleinere Metallteile per Magnet von den Knochen getrennt wurden, werden letztere in der Knochenmühle gemahlen, erneut gefiltert und anschließend in die Urne gefüllt. Das neue Kühllager bietet Platz für bis zu 26 Särge, was die Kapazitäten erweitert.

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Die Arbeiten sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. In einer zweiten Etappe sollen voraussichtlich in rund zwei Jahren das Dach, die Fassade und die Abdankungshalle saniert werden. Der dafür nötige Kredit ist im Moment noch nicht bewilligt. Bis dahin zeigt sich das Krematorium Olten bereits in vielen Bereichen von einer neuen Seite und ist technisch gut für die kommenden Jahre gerüstet.