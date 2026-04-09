Neues AR-Spiel im Naturama: Kinder retten Anglerfisch Lumo!

Das Museum Naturama in Aarau präsentiert ein neues Augmented-Reality-Spiel, in dem Kinder die Rolle von Forschern übernehmen, um einen kranken Anglerfisch zu retten. Spielerisch werden ökologische Zusammenhänge und Naturwissen vermittelt.

Ein brandneuer Augmented-Reality-Rundgang verwandelt die Ausstellung im Museum Naturama in ein fesselndes, interaktives Spiel für Kinder . Die jungen Besucher schlüpfen in die Rolle von engagierten Forschern, die dem kranken Anglerfisch Lumo zur Seite stehen und ihm helfen, sich von einer Umweltbelastung zu erholen.

Auf spielerische Weise entdecken die Kinder Dinosaurier, Kormorane, Käfer, Pflanzen und die faszinierende Welt der Naturgeschichte, indem sie sich in dieser immersiven AR-Erfahrung bewegen. Das AR-Game «Rette Lumo!» kombiniert auf geschickte Weise Wissensvermittlung mit spielerischem Vergnügen und zeigt eindrucksvoll, wie digitale Technologien die Naturgeschichte lebendig machen und für Kinder erfahrbar gestalten. Ausgestattet mit einem geliehenen Tablet werden junge Naturama-Besucher ab acht Jahren Teil eines lebendigen Forschungsteams. Der Anglerfisch Lumo, die Hauptfigur des Augmented-Reality-Spiels, leidet unter den Folgen von Umweltgiften, die ins Wasser gelangt sind. Um Lumo zu retten, müssen die spielenden Kinder im Museum Zutaten für einen lebensrettenden Heiltrank finden. An jeder einzelnen Station erwartet sie ein spannendes Rätsel oder ein packendes Mini-Game, das ihre Neugier weckt und ihr Wissen erweitert. Sie helfen dem Kormoran, seinen Lieblingsfisch zu fangen, verteidigen den Riesenalk vor einem gerissenen Eierdieb und öffnen einen geheimnisvollen Tresor, in dem eine seltene Pflanze aus der beeindruckenden Naturama-Sammlung aufbewahrt wird. Nach erfolgreichem Abschluss aller Aufgaben wird unter der kundigen Anleitung des angesehenen Naturforschers und Naturama-Urvaters Friedrich Mühlberg ein heilender Trank gebraut, der Lumo seine volle Leuchtkraft und Lebensenergie zurückgibt. \Das innovative AR-Spiel «Rette Lumo!» macht das Naturwissen für Kinder auf eine einzigartige und greifbare Weise erfahrbar. Ohne jeglichen Lernzwang werden ökologische Zusammenhänge und wissenschaftliche Forschung auf spielerische Art und Weise vermittelt. Die Kinder begeben sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Museum und erkunden die Ausstellung und ihre Sammlungsobjekte in Eigenregie. Dabei vertiefen sie ihr Wissen und lernen wichtige Fakten kennen. Gleichzeitig steht der Spaß im Vordergrund: Mit einer Vielzahl von Rätseln, Quizfragen, kniffligen Sammelaufgaben und aufregenden Actionmomenten – vom Ausgraben von Dino-Fossilien bis zum Fangen eines invasiven Käfers – tauchen die Kinder in ein aufregendes Abenteuer ein, das sie begeistern wird. Christian Sprecher, Projektleiter Ausstellungen im Naturama, erklärt: «Mit Augmented Reality können wir unser Museum mit digitalen Inhalten sinnvoll ergänzen und gleichzeitig neue Wege für die Wissensvermittlung und das Erzählen von Geschichten eröffnen. Das AR-Game 'Rette Lumo!' bietet Kindern einen neuartigen, interaktiven Zugang zu unseren Objekten und Themen, der sie fesseln wird.»\Das AR-Spiel ist das erste seiner Art im Naturama und wurde durch die großzügige Unterstützung der Gebert Rüf Stiftung, der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und der cogito foundation ermöglicht. Das gesamte Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Aarauer Citizen Science-Agentur catta GmbH und dem versierten AR-Entwicklerteam von Cymmersion konzipiert und realisiert. Das Spiel wurde mit großer Sorgfalt entwickelt, indem Aargauer Schulklassen, Kinder des Naturama Kinderclubs und Fachleute anderer Museen in den Entwicklungsprozess eingebunden wurden. Dadurch wurde das Spiel so konzipiert, dass es auch von anderen Institutionen mit eigenen Inhalten adaptiert und genutzt werden kann. Christian Sprecher betont: «Wir wissen aus Umfragen und eigener Erfahrung, dass Kinder im Museum gerne selbst entdecken und aktiv mitgestalten wollen. Deshalb haben wir die Zielgruppe von Anfang an in die Entwicklung dieses Angebots einbezogen. Das Ergebnis ist ein kreatives AR-Game, das Bildung, Emotionen und Unterhaltung auf einzigartige Weise miteinander verbindet.» Das AR-Game «Rette Lumo!» ist ab sofort im Naturama verfügbar und kostet CHF 4.-. Alle jungen Entdecker ab 8 Jahren sind herzlich eingeladen, sich ein Tablet am Empfang auszuleihen und in die faszinierende Welt des Anglerfischs Lumo einzutauchen. Augmented Reality – kurz AR – bedeutet, dass digitale Elemente in die reale Umgebung eingeblendet werden. Durch die Kamera des Tablets sehen die spielenden Kinder somit die echte Naturama-Ausstellung, aber auch virtuelle Figuren, Objekte und Animationen, die sich nahtlos in die Museumsräume einfügen. So entsteht der Eindruck, sich mitten in einer lebendigen und interaktiven digitalen Entdeckungsreise zu befinden, die die Kinder nachhaltig begeistern wird. In anderen Nachrichten: Neue Leitung für das Naturama Aargau, 5. September 2025. Simon Härdi übernimmt als neuer Geschäftsführer ad interim die Leitung des Naturama Aargau. Mit dieser personellen Veränderung setzt der Stiftungsrat auf die ausgewiesenen Führungsqualitäten von Simon Härdi sowie auf seine breite Erfahrung im Bereich Innovation. Die Stiftung Naturama Aargau ist das Kompetenzzentrum für Natur- und Umweltthemen im Kanton. Mit ... 22 BAHNEN feiert Weltpremiere in München / Kinostart am 4. September 2025. SSI Schäfer Gruppe erzielt den bislang höchsten Auftragseingang der..





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Augmented Reality Naturama Kinder Museum Spiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– FC Luzern: Spiel im TickerDer FC Luzern verliert im ersten Spiel seit der Bekanntgabe der Trennung von Mario Frick gegen Servette 0:3. Die Genfer sind nun punktgleich mit den siebtplatzierten Innerschweizern.

Read more »

Rassistische Beleidigung im U20-Spiel: GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela Ziel von HassIm U20-Spiel zwischen Luzern und Grasshoppers wurde GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela rassistisch beleidigt. Der Vorfall löste Entsetzen aus und wird nun aufgearbeitet.

Read more »

Rassismus-Vorfall bei U20-Spiel des FCL: Verfahren eingeleitetBei einem U20-Spiel der Frauen des FC Luzern gegen GC wurde eine Zürcherin rassistisch beleidigt. Das könnte Konsequenzen haben.

Read more »

Allschwil: Freizeithaus bietet Eselspaziergänge für KinderAn drei Samstagen im Frühjahr 2026 können Kinder ab der ersten Klasse Esel pflegen und mit ihnen die Natur erkunden. Das Programm umfasst Stallarbeit, Übungen und einen gemeinsamen Ausflug.

Read more »

Aargauer bestellt für Enkel Kinder-PolizeikostümAus Verkleiderli-Spass wird Ernst: Weil die Spielzeugpistole eines Jungen zu echt wirkt, muss sein Grossvater vor das Aargauer Bezirksgericht.

Read more »

Griechenland: Keine sozialen Medien mehr für Kinder ab 2027Athen will Kindern den Zugang zu sozialen Medien verbieten. Das Verbot soll laut der Regierung ab 2027 gelten.

Read more »