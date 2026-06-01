Neuer Zugang in laotischer Höhle entdeckt - Hoffnung für vermisste Goldsucher

Rettungskräfte in Laos haben einen bisher unbekannten Einstieg zu dem überfluteten Höhlensystem gefunden, in dem zwei Goldsucher vermisst werden. Der australische Höhlentaucher Josh Richards erkundete den Zugang und berichtet von mysteriösen Geräuschen aus der Tiefe, was die Hoffnung nährt, die Vermissten lebend zu finden.

In Laos gibt es im Zusammenhang mit dem Höhlendrama , bei dem zwei Goldsucher vermisst werden, neue Entwicklungen. Ein australisches Höhlentauchteam unter der Leitung von Josh Richards hat einen bislang unbekannten Zugang zu dem verstopften Höhlensystem entdeckt.

Der Zugang wurde nach einem anstrengenden Marsch durch dicht bewaldetes Gelände zusammen mit Soldaten und dem französischen Höhlenexperten Robin Cuesta gefunden. Diese Entdeckung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da neue heftige Monsunregenfälle die Rettungsarbeiten in der abgelegenen Bergregion der Provinz Xaisomboun erschweren. Die Wassermassen hatten vor fast zwei Wochen große Teile des Höhlensystems geflutet und sieben Männer eingeschlossen. Fünf von ihnen konnten bereits gerettet werden.

Nachdem am Freitagabend ein erstes Opfer befreit worden war, gelang es den vier übrigen Männern überraschend einen Tag später aus eigener Kraft die Höhle zu verlassen. Von zwei Vermissten fehlt weiterhin jede Spur, doch es gibt Hinweise auf ihren möglichen Aufenthaltsort. Josh Richards seilte sich am Sonntag durch eine enge Öffnung in den frisch entdeckten Zugang fast vertikal in die Tiefe ab, um die Umgebung zu erkunden.

Dabei stieß er auf ein weiteres Loch, das möglicherweise rund 100 Meter tief in die Nähe jener Kammer führen könnte, in der die beiden Vermissten vermutet werden. Ob tatsächlich eine Verbindung besteht, ist noch unklar. Während seiner Erkundung schlug er mit einem Hammer wiederholt gegen das Gestein und hörte aus der Tiefe Antworten in Form mysteriöser Geräusche. Es sei nicht klar, ob es sich um ein Tier handle, aber auf jeden Fall kämen von unten ungewöhnliche Laute.

Diese Entwicklung stärkt die Hoffnung, die beiden Vermissten lebend zu finden. Ursprünglich war geplant, dass Tauchender hinter jene Kammer vordringen sollten, in der die fünf Überlebenden entdeckt worden waren. Dieser Weg gilt jedoch als extrem gefährlich und umfasst klaustrophobisch enge Tunnel. Richards betonte, dass die Entdeckung eines alternativen Zugangs großartig sei, denn der bisherige Weg mache vielen Beteiligten große Angst und sei furchteinflößend.

Die Rettungsteams hoffen nun, über den neuen Zugang schneller und sicherer zu der vermuteten Position der Vermissten vorzudringen und sie schließlich lebend bergen zu können. Die Monsunregen stellen jedoch weiterhin eine erhebliche Herausforderung dar und könnten die Bedingungen in der Höhle weiter verschlechtern





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