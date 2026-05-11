Neuer Wanderweg bei Herzenwil in Arnegg auf öffentlichen Ohren niederlegt: Die Stadt Gossau

Themisenactment von Wanderweg in Arnegg auf neuen Kiesweg von der Hauptstrasse.

Bei Herzenwil in Arnegg wird der Wanderweg von der Kantonsstrasse auf einen neuen Kiesweg verlegt. Die Stadt Gossau legt das Projekt nun öffentlich auf. Der Wanderweg bei Herzenwil in Arnegg wird von der Bischofszellerstrasse auf einen neuen Fussweg verlegt, teilt die Stadt Gossau SG mit.

Das Projekt liegt bis 9. Juni 2026 öffentlich auf. Der Wanderweg vom Erlenhof in Richtung Geretschwil verläuft südlich von Arnegg auf einer Länge von rund 160 Metern auf der Bischofszellerstrasse. In diesem Abschnitt verfügt die Strasse über kein Trottoir.

Ist das angrenzende Wiesland eingezäunt, müssen Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Strasse gehen. Die beiden Grundeigentümer der Liegenschaft Herzenwil ermöglichen der Stadt die Erstellung eines ein Meter breiten, gekiesten Fusswegs auf ihrem Grundstück. Dieser soll von der Herzenwilerstrasse bis zur Einmündung der Hofackerstrasse in die Bischofszellerstrasse führen. Der neue Gemeindeweg zweiter Klasse wird als Herzenwilerweg bezeichnet





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