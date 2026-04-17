Neuer Walliser Polizeikommandant blickt auf Bewährungsprobe und Zukunftsaufgaben

Frédéric Gisler, der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, trat sein Amt mitten in der Brandkatastrophe von Crans-Montana an und musste sich sofort einer extremen Herausforderung stellen. Nach über drei Monaten des Schweigens spricht er nun über seine ersten Eindrücke, die Belastung und seine Pläne für die Zukunft, einschließlich der dringenden Notwendigkeit zusätzlicher Stellen.

Der neue Kommandant der Wallis er Kantonspolizei, Frédéric Gisler, hat sein Amt unter aussergewöhnlichen Umständen angetreten. Nur wenige Stunden nach seiner Amtseinführung am 1. Januar musste der 52-Jährige die schwere Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation in Crans-Montana bewältigen. Diese traumatische Erfahrung prägte seine ersten Amtstage und forderte ihn unmittelbar in seiner neuen Rolle als Führungskraft.

Die Ereignisse rund um das verheerende Feuer stellten eine unvorstellbare erste Bewährungsprobe dar. Gisler beschrieb seine unmittelbaren Gefühle in diesem Moment als ein tiefes Unverständnis, obwohl er über die Geschehnisse informiert wurde. Die Realität der Situation schien ihm unwirklich. Er legte dar, dass die emotionale Last, sein Personal in eine lebensgefährliche Situation zu schicken, mit dem Wissen, dass sie möglicherweise nicht unversehrt zurückkehren würden, äusserst belastend war. Solch eine Verantwortung habe er sich niemals vorstellen können. Diese Erkenntnis führte ihn zu einem dringenden Antrag auf Aufstockung des Personalbestandes bei Stéphane Ganzer, dem Vorsteher des zuständigen Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport. Dieser Antrag ist derzeit noch in Prüfung. Die ersten drei Monate im Amt waren für Gisler von einer intensiven Auseinandersetzung mit den Folgen der Brandkatastrophe geprägt. Er entschied sich bewusst für eine Phase des selbst auferlegten Schweigens, um die Situation zu verarbeiten und die notwendigen Schritte zu planen. Nun, nach Ablauf dieser Zeit, tritt er an die Öffentlichkeit, um seine Erfahrungen zu teilen und seine Vision für die Zukunft der Walliser Kantonspolizei darzulegen. Die Bewältigung der Nachwirkungen des Brandes und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Sicherheit im Kanton stehen dabei im Vordergrund. Gisler betonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität habe und er sich dafür einsetzen werde, die Kapazitäten der Polizei zu stärken, um den Herausforderungen des modernen Polizeidienstes gewachsen zu sein. Die Nachfrage nach mehr Personal ist dabei ein direktes Resultat der Erfahrungen, die er und seine Mannschaft während der Brandnacht machen mussten. Es ist offensichtlich, dass die eingesetzten Ressourcen an ihre Grenzen stossen, wenn es um die Bewältigung von Grossereignissen geht, die schnelle und umfassende Reaktionen erfordern. Die vom neuen Kommandanten beantragten zusätzlichen Stellen sollen es der Walliser Kantonspolizei ermöglichen, effektiver auf solche Krisensituationen zu reagieren und gleichzeitig die reguläre Polizeiarbeit zu gewährleisten. Gisler sieht in der Aufstockung des Personals nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Verbesserung der Sicherheitslage im Kanton. Er hofft auf eine positive Entscheidung des Departementsvorstehers, damit die notwendigen Massnahmen rasch umgesetzt werden können. Die Gespräche mit Stéphane Ganzer sollen diesbezüglich in Kürze fortgesetzt werden. Gisler machte deutlich, dass er die Verantwortung für die Sicherheit im Wallis sehr ernst nimmt und bereit ist, neue Wege zu gehen, um den Kanton für seine Bewohner und Gäste sicher zu machen. Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat ihm die Dringlichkeit dieser Massnahmen schmerzlich vor Augen geführt und ihn darin bestärkt, auf eine Stärkung der polizeilichen Infrastruktur zu drängen. Die Akzeptanz und Unterstützung der Bevölkerung seien ihm dabei ebenso wichtig wie die Rückendeckung durch die politischen Entscheidungsträger. Er plant, verstärkt auf Prävention zu setzen und die Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen auszubauen, um im Ernstfall noch besser gerüstet zu sein





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