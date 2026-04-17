Neuer Walliser Polizeikommandant äussert sich nach Brandkatastrophe

Frédéric Gisler, der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, hat nach drei Monaten des Schweigens erstmals öffentlich über seine Erfahrungen und die Herausforderungen seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2026 gesprochen. Sein Amtsbeginn fiel mit der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana zusammen, bei der er sofort die Verantwortung übernehmen musste.

Der frischgebackene Kommandant der Walliser Kantonspolizei , Frédéric Gisler , trat sein Amt am 1. Januar 2026 unter den denkbar schwierigsten Umständen an. Nur anderthalb Stunden nach seiner offiziellen Vereidigung wurde er mit der verheerenden Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana konfrontiert.

Diese schicksalhafte Fügung markierte nicht nur den Beginn seiner Amtszeit, sondern auch den eines emotional äusserst belastenden Zeitraums für ihn, die Opfer, ihre Angehörigen, die zahlreichen Ersthelfer und die gesamte Mannschaft der Kantonspolizei, die mit unermüdlichem Einsatz die Krise bewältigte. Nach drei Monaten des selbst auferlegten Schweigens hat der 52-jährige Gisler nun erstmals in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA öffentlich über diese einschneidenden Ereignisse gesprochen. Er beschreibt den Moment des Geschehens als zunächst unwirklich, trotz Erklärungen: „Im Moment war es Unverständnis. Auch wenn man mir erklärte, was geschah, hatte ich das Gefühl, die Situation sei unwirklich.“ Die Übernahme einer solch immensen Verantwortung, insbesondere wenn Einsatzkräfte unter Einsatz ihres Lebens agieren, war eine Erfahrung, die ihn tief prägte: „Die Situation war schwer zu ertragen, wenn man als Kommandant sein Personal in Einsätze schickt im Wissen, dass sie nicht unversehrt daraus hervorgehen werden. Ich hätte nicht gedacht, eine solche Verantwortung tragen zu müssen.“ Angesichts der immensen Herausforderungen, die die Brandkatastrophe mit sich brachte, hat Gisler umgehend Massnahmen ergriffen und beim Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, Stéphane Ganzer, zusätzliche Stellen beantragt. Dieses Gesuch befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Bei den ersten drei Pressekonferenzen, die unmittelbar nach der Tragödie am 1. und 2. Januar stattfanden, trat der ehemalige Staatsanwalt des Kantons Wallis, der 15 Jahre lang in dieser Funktion tätig war, im Vergleich zum Regierungspräsidenten Mathias Reynard eher zurückhaltend auf. Gisler betont jedoch, dass seine berufliche Vergangenheit seine heutige Persönlichkeit massgeblich beeinflusst: „Es ist offensichtlich, dass meine beruflichen Erfahrungen vor meiner aktuellen Funktion auch die Person beeinflussen, die ich geworden bin.“ Er erinnert sich an seine Anfänge bei der Polizei, insbesondere an seine Zeit als Einsatzleiter in einer Spezialeinheit der Waadtländer Kantonspolizei, wo er die Wichtigkeit ruhiger Führung unter Druck lernte, selbst in der Stimme, was sich auf die gesamte Befehlskette auswirkt: „Am 1. Januar erinnerte ich mich an meinen ersten Polizeijob, insbesondere als ich Einsatzleiter in einer Spezialeinheit der Waadtländer Kantonspolizei war. Dort habe ich gelernt, dass man bei zunehmendem Druck ruhig führen muss – auch in der Stimme. Das habe einen erheblichen Einfluss auf die gesamte Befehlskette.“ Nach dieser ersten Serie von Medienkonferenzen entschied sich Gisler bewusst, keine weiteren Medienanfragen zu beantworten, eine Entscheidung, die er vollumfänglich mitträgt: „Ich hätte weiterhin mit der Presse sprechen können. Doch ab dem 10. Januar, also am Tag nach dem nationalen Trauertag, habe ich beschlossen, im Namen der Kantonspolizei nicht mehr zu kommunizieren, um den Betroffenen Raum zu geben, sich zu erholen.“ Diese strategische Entscheidung unterstreicht sein Bestreben, den Fokus auf die Bewältigung der Krise und die Unterstützung der Betroffenen zu legen. Ein weiterer besorgniserregender Vorfall ereignete sich am 12. Februar auf dem Campus Energypolis in Sitten, als Einsatzkräfte im Vorfeld der Anhörung von Jessica und Jacques Moretti, den Betreibern der Bar «Le Constellation», mit einer Konfrontation konfrontiert waren. Angehörige von Opfern griffen das Ehepaar Moretti an. Gisler verurteilt diesen Vorfall scharf: „Diese Szene hätte nie passieren dürfen.“ Gleichzeitig weist er darauf hin, dass das Ehepaar Moretti eigeninitiativ den vorgesehenen Sicherheitsbereich verlassen hatte, um die Familien zu treffen, was zu der angespannten Situation führte. Seit diesem Vorfall wurden die Abläufe bei solchen Anhörungen angepasst, um solche Eskalationen künftig zu verhindern. Die politische Landschaft wurde ebenfalls von der Brandkatastrophe beeinflusst, wie ein Showdown im Ständerat zeigt. Trotz des Widerstands aus der SVP hat sich eine klare Mehrheit der Abgeordneten hinter den Vorschlag des Bundesrates zur finanziellen Hilfe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana gestellt. Dies signalisiert eine breite gesellschaftliche und politische Solidarität mit den Betroffenen und einen gemeinsamen Willen, ihnen Unterstützung zukommen zu lassen. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche langfristigen Konsequenzen die Brandkatastrophe für die Region und die Walliser Kantonspolizei haben wird





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