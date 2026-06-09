Neuer Verwaltungsratspräsident: Jannik Witmer gewählt

Die Generalversammlung hat Jannik Witmer einstimmig zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Witmer löst Anita Herren-Brauen ab, welche das Amt nach dem überraschenden Weggang von Barbara Radtke Anfang Dezember 2025 ad interim innehatte.

Die Generalversammlung hat Jannik Witmer einstimmig zum neuen Verwaltungsratspräsident en gewählt. Witmer gehöre dem Verwaltungsrat seit 2024 an und bringe langjährige Führung serfahrung im Gesundheitswesen mit, teilt das BZ Pflege mit.

Er löst Anita Herren-Brauen ab, welche das Amt nach dem überraschenden Weggang von Barbara Radtke Anfang Dezember 2025 ad interim innehatte. Radtke war erst vor einem Jahr von der Versammlung als Nachfolgerin von Susanne Huber gewählt worden. Rahel Stöckli wird ihre Arbeit als neue Direktorin aufnehmen. Sie wird Alain Herzig ablösen, der die Institution bis dahin ad interim leitet.

Herzig ist nach der Pensionierung von Wilhelmina Zwemer eingesprungen, die nach dem abrupten Abgang von Thomas Ruprecht Ende September 2025 die Direktion ad interim übernommen hatte. Die personellen Wechsel in der Führung hätten das Jahr wesentlich geprägt, heisst es im Jahresbericht 2025, den das Bildungszentrum am Dienstag veröffentlicht hat. Das Bildungszentrum hat in diesem Jahr zahlreiche und teils abrupte Führungswechseln hinter sich. Jetzt steht nach dem künftigen Direktorium auch das Präsidium wieder fest.

Er löst Anita Herren-Brauen ab, welche das Amt nach dem überraschenden Weggang von Barbara Radtke Anfang Dezember 2025 ad interim innehatte. Radtke war erst vor einem Jahr von der Versammlung als Nachfolgerin von Susanne Huber gewählt worden.

Rahel Stöckli wird ihre Arbeit als neue Direktorin aufnehmen. Sie wird Alain Herzig ablösen, der die Institution bis dahin ad interim leitet. Herzig ist nach der Pensionierung von Wilhelmina Zwemer eingesprungen, die nach dem abrupten Abgang von Thomas Ruprecht Ende September 2025 die Direktion ad interim übernommen hatte. Die personellen Wechsel in der Führung hätten das Jahr wesentlich geprägt, heisst es im Jahresbericht 2025, den das Bildungszentrum am Dienstag veröffentlicht hat.

Das Bildungszentrum hat in diesem Jahr zahlreiche und teils abrupte Führungswechseln hinter sich. Jetzt steht nach dem künftigen Direktorium auch das Präsidium wieder fest





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Jannik Witmer Verwaltungsratspräsident Bildungszentrum Personelle Wechsel Führung

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