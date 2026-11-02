Neuer Prozess: Angeklagter für LA-Brände 2025 vor Gericht

Ein Strafprozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter der verheerenden Feuersbrünste in Los Angeles im Jahr 2025 begann neu. Details zum Ablauf und zur Beweislage.

Ein weiterer Strafprozess wegen Brandstiftung im Großraum Los Angeles hat am Montag mit der Auswahl der Geschworenen begonnen. Der 30-jährige Angeklagte muss sich erneut vor Gericht verantworten, nachdem das erste Verfahren im Juni aufgrund einer nicht erreichbaren Einstimmigkeit der Jury gescheitert war. Die Kalifornien-Richterin erklärte den ersten Prozess damals zu einem Fehlverfahren, auch bekannt als Mistrial.

Ablauf und rechtlicher Kontext des neuen Verfahrens

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Scheitern der ersten Verhandlung angekündigt, den Fall neu aufzurollen. Jetzt steht der Mann erneut im Fokus der Justiz. Im ursprünglichen Verfahren hatte der Angeklagte seine Schuld konsequent bestritten. Die Anklagepunkte blieben unverändert, und im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm immer noch Höchststrafen von bis zu 45 Jahren Haft. Die erneute Einsetzung einer Jury markiert einen entscheidenden neuen Schritt im juristischen Verfahren gegen den mutmaßlichen Urheber der Katastrophe.

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Beweise und Anklage zur Zündung des Feuers

Der Vorwurf bezieht sich auf das Neujahrstagsfeuer im Jahr 2025, das sich später zum verheerenden Palisades-Feuer ausweitete. Laut Ermittlern löste der Angeklagte am 1. Januar 2025 das sogenannte Lachmann-Feuer am Stadtrand aus. Dieses wurde zunächst gelöscht, schwelte jedoch unterirdisch weiter. Bei heftigen Winden am 7. Januar breitete sich das Feuer schließlich in der Hügelregion wieder aus. Die Anklage stützt sich auf Überwachungsvideos und Zeugenaussagen, die den Mann mit dem Ort des Geschehens in Verbindung bringen.

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Verteidigung und Zweifel an der Schuld

Die Verteidigung argumentierte im ersten Prozess bereits, dass keine konkreten Beweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vorlägen. Sie verwies unter anderem darauf, dass es zu dem Zeitpunkt auch natürliche Ursachen oder andere Umstände hätte geben können, die das Feuer begünstigten. Trotz der Videos und Zeugenaussagen konnte sich die Jury im ersten Anlauf nicht auf ein Urteil einigen, was zu einem Stimmungsverhältnis von zwei Geschworenen gegen die Mehrheit führte. Diese Zersplitterung führte direkt zur Auflösung des Gerichts.

Festnahme und zeitlicher Ablauf der Ereignisse

Der Mann wurde im Oktober 2025 festgenommen, gut neun Monate nachdem die wochenlang wütenden Brände im Großraum Los Angeles ihren Höhepunkt erreicht hatten. Die Feuersbrünste verheerten große Teile der Region und gelten als eine der katastrophalsten Naturkatastrophen in der jüngeren Geschichte der Stadt. Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Entscheidung für einen zweiten Prozess mit der Hoffnung, eine klare juristische Klärung und ein rechtskräftiges Urteil zu erzielen, das der Schwere der Tat gerecht wird.