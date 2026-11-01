Neuer digitaler Bestattungswegweiser unterstützt Trauernde in der Schweiz

Ein neuer digitaler Bestattungswegweiser hilft Angehörigen bei organisatorischen Fragen. Das Projekt wird in vier Gemeinden getestet und vereinfacht die erste Orientierung nach einem Todesfall.

In den Schweizer Gemeinden Thalwil, Illnau-Effretikon, Menzingen und Muri startet ein innovatives Projekt zur Unterstützung von Trauernde n. Ein neuer digitaler Bestattungswegweiser soll Familien nach einem Todesfall durch die komplexen organisatorischen Entscheidungen führen. Die Plattform bietet Orientierung, wenn die Hinterbliebenen unsicher sind, ob die Verstorbene oder der Verstorbene kremiert oder erdbestattet werden soll. Sie klärt auch Unterschiede zwischen Familiengräbern und Gemeinschaftsgräbern.

Personalische Erfahrung als Auslöser

Hinter der Entwicklung steht Fabian Biasio, der Gründer der Informationsplattform Letzte Reise. Die Idee für dieses Werkzeug entstand direkt aus einer schmerzhaften persönlichen Erfahrung. Als sein Vater auf der Palliativstation des Universitätsspitals Zürich starb, verbrachte Biasio viel Zeit an dessen Krankenbett. In dieser emotional belastenden Situation wurde ihm bewusst, wie wenig Wissen er über die nachfolgenden Abläufe besaß.

Also read Heute in der Schweiz

Dieses Defizit an Information motivierte ihn, die Plattform Letzte Reise zu entwickeln. Daraus resultierte später der konkrete digitale Bestattungswegweiser. Das Ziel war es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die nicht nur theoretisches Wissen bereitstellt, sondern praktische Hilfestellung in kritischen Momenten bietet. Der Gründer wollte verhindern, dass andere Familien vor denselben unbekannten Hürden stehen.

Vorteile der digitalen Verfügbarkeit

Ein wesentlicher Vorteil dieses neuen Ansatzes liegt in der zeitlichen Unabhängigkeit von Behörden. Fabian Biasio betont, dass wichtige Informationen jederzeit und rund um die Uhr verfügbar sind. Angehörige sind damit nicht mehr auf die Öffnungszeiten der lokalen Gemeindeverwaltung oder des Bestattungsamts angewiesen. Dies bietet in der Nacht oder am Wochenende Ruhe, um sich mit den Fakten auseinanderzusetzen.

Advertisement

Die Plattform erklärt die verschiedenen Bestattungsformen detailliert und zeigt die spezifischen Möglichkeiten in der jeweiligen Gemeinde auf. Sie hilft den Nutzern effektiv dabei, sich auf das anstehende Gespräch mit dem Bestattungsamt vorzubereiten. Durch diese Vorrecherche können die Betroffenen selbstbewusster auftreten und bessere Entscheidungen treffen. Die digitale Natur des Tools eliminiert die Notwendigkeit, sich durch endlose Papierlisten zu kämpfen.

Überforderung vor administrativen Hürden

Trotz der technischen Unterstützung zeigt die Praxis, dass die größten Schwierigkeiten oft schon vor den rein administrativen Fragen beginnen. Marcel Frei, Leiter des Bestattungsamts in Thalwil, erlebt regelmäßig, wie überfordert Angehörige nach einem Todesfall sind. Viele wissen nicht genau, wie es weitergeht oder welche konkreten Entscheidungen sie in den ersten Stunden und Tagen treffen müssen.

Bereits die fundamentale Wahl zwischen Kremation und Erdbestattung kann zur enormen Herausforderung werden. Nicht selten entstehen innerhalb der Familie hitzige Diskussionen darüber, was die verstorbene Person eigentlich gewollt hätte. In solchen emotional aufgeladenen Situationen muss das Bestattungsamt manchmal sogar als Vermittler zwischen den widersprüchlichen Ansichten der Hinterbliebenen agieren.

Verdrängung des Themas Tod

Ähnliche Erfahrungen macht der Zürcher Bestatter Urs Gerber mit seinem Team. Sobald sie zur Abholung der verstorbenen Person kommen, sind viele Angehörige selbst bei einfachen Fragen verunsichert. Es stellt sich oft heraus, dass niemand weiß, welche Kleidung die Person gern getragen hat oder was sie anziehen soll. Diese Unsicherheit beginnt bereits bei den scheinbar kleinen, praktischen Details der Vorbereitung.

Advertisement

Für Urs Gerber ist dies ein klares Zeichen dafür, dass der Tod in der modernen Gesellschaft weitgehend aus dem Alltag verschwunden ist. Früher starb man meist zu Hause und nahm dort auch Abschied. Heute wird das Thema oft verdrängt oder tabuisiert. Viele Familien sprechen kaum oder nie darüber, wie sie sich eine Bestattung oder eine Abdankung vorstellen würden, solange sie gesund sind.

Praktische Hilfe für Hinterbliebene

Wenn es dann tatsächlich zu einem Todesfall kommt, können völlig unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Familie aufeinandertreffen. Der neue digitale Bestattungswegweiser kann diese tiefgreifenden familiären Konflikte oder emotionalen Konflikte nicht direkt verhindern. Er liefert jedoch strukturierte Antworten auf die vielen organisatorischen Fragen, die anfallen.

Die Plattform ermöglicht es den Betroffenen, sich in Ruhe und ohne Zeitdruck auf Gespräche mit Behörden und Bestattungsunternehmen vorzubereiten. Dieser digitale Wegweiser ist ein erster Schritt, um die Transparenz und Übersichtlichkeit in einer Phase zu erhöhen, die von Chaos und Emotionen geprägt ist. Die Testphase in den vier Gemeinden dient dazu, die Praxisnähe und den Nutzen dieses digitalen Hilfsmittels weiter zu optimieren.