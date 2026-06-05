Neuer Anklagepunkt im Fall Crans-Montana: Jessica Moretti wegen Urkundenfälschung angeklagt

Die Co-Geschäftsführerin des Nachtclubs Constellation, Jessica Moretti, muss sich neben den Anklagen wegen fahrlässiger Tötung, Brandstiftung und Körperverletzung nun auch wegen Urkundenfälschung verantworten. Sie soll eine Rechnung für den Schaumstoff, der den Brand auslöste, gefälscht haben, angeblich aus steuerlichen Gründen. Dies verdeutlicht die wachsende Komplexität der Ermittlungen rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 41 Toten.

Die Betreiberin des Nachtclub s Constellation in Crans-Montana , Jessica Moretti , sieht sich mit weiteren rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Zusätzlich zu den bereits bekannten Vorwürfen im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe vom 1.

Januar 2023, bei der 41 Menschen starben und über 100 verletzt wurden, ist nun ein neuer Anklagepunkt hinzugekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Moretti nun auchUrkundenfälschung vor. Konkret soll sie eine Rechnung für den Kauf des Schaumstoffs gefälscht haben, der in der Unglücksnacht Feuer fing und das verheerende Feuer auslöste. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Fälschung steuerliche Motive hatte und nicht direkt mit der Tragödie in Verbindung steht.

Damit erweitert sich die Anklage gegen Moretti, die bereits wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger schwerer Körperverletzung angeklagt war. Die neuen Entwicklungen unterstreichen die Komplexität der Ermittlungen und die finanziellen Verstrickungen, die neben der humanitären Katastrophe beleuchtet werden. Moretti, die als Co-Geschäftsführerin des Constellation tätig war, muss sich nun vor dem Ermittlungsrichter verantworten, der den umfassenden Fall untersucht.

Die jüngste Wendung deutet darauf hin, dass die Untersuchungen tiefer in die Geschäftspraktiken des Clubs vordringen und mögliche Versuche, finanzielle Transaktionen zu verschleiern, aufdecken. Die Katastrophe von Crans-Montana hatte nicht nur menschliches Leid verursacht, sondern auch Fragen nach der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und der korrekten Abwicklung von Geschäftsvorgängen aufgeworfen. Mit der zusätzlichen Anklage der Urkundenfälschung gewinnt der Fall eine neue Dimension, die über die unmittelbaren Umstände des Brandes hinausgeht und möglicherweise weitere Beteiligte oder hintergründige Machenschaften ans Licht bringen könnte.

Die Staatsanwaltschaft scheint entschlossen, alle rechtlichen Aspekte des Falls bis ins letzte Detail zu beleuchten, was für Moretti eine erhebliche zusätzliche Belastung darstellt. Die Öffentlichkeit bleibt fokussiert auf den Prozess, der nicht nur juristische Klärung, sondern auch Antworten auf die Frage nach der Verantwortlichkeit in dieser Tragödie bringen soll





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