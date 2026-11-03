Neuer AED an Kapelle, Gemeindeversammlungen am 11. November 2026

Seit kurzem steht ein Defibrillator an der Kapelle bereit. Am 11. November 2026 finden wichtige Gemeindeversammlungen statt, zudem gilt eine strikte Hundekot-Regelung.

Der Gemeinderat hat eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Notfallversorgung in der lokalen Umgebung umgesetzt. Direkt an der Kapelle ist ab sofort ein automatischer externer Defibrillator (AED) installiert worden. Dieses lebensrettende Gerät ist deutlich an der Wand gekennzeichnet und steht jeder Person jederzeit zur Verfügung, um im medizinischen Notfall schnell zu handeln.

Installation und Danksagungen

Die Anschaffung und der Standortwechsel des Defibrillators wären ohne die engagierte Zusammenarbeit mehrerer lokaler Akteure nicht möglich gewesen. Der Gemeinderat drückt hiermit sein öffentliches Dankeschön an den Samariterverein aus, der bei der Planung und Unterstützung geholfen hat. Ebenso gilt die Anerkennung dem Kapellenverein, der die Installation des Geräts an diesem spezifischen Standort genehmigt und ermöglicht hat.

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Durch diese Initiative wird die Erreichbarkeit eines Defibrillators für die Bewohnerinnen und Bewohner im Dorf sowie für Besucher in der näheren Umgebung signifikant verbessert. Die klare Kennzeichnung sorgt dafür, dass auch Laien das Gerät im Ernstfall problemlos finden und bedienen können, was die Überlebenschancen bei Herz-Kreislauf-Stillständen erhöhen kann.

Terminplan der Versammlungen

Ein zentrales Ereignis für die lokale Verwaltung steht bereits fest: Am Mittwoch, den 11. November 2026, finden zwei aufeinanderfolgende Versammlungen statt. Die erste Veranstaltung ist die Ortsbürgergemeindeversammlung, die pünktlich um 19.45 Uhr beginnt. Direkt im Anschluss daran tritt ab 20.00 Uhr die Einwohnergemeindeversammlung zusammen.

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Der Gemeinderat freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Bürgerinnen und Bürger, um die anstehenden Themen zu diskutieren. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Versammlungen besuchen, bietet der Gemeinderat im Anschluss an die offiziellen Tagesordnungen einen Apéro an. Dies dient dem informellen Austausch und der Förderung des Zusammenhalts in der Gemeinde.

Einreichung von Rechnungen 2026

Zusätzlich zu den Versammlungen gibt es eine wichtige Frist für alle Lieferanten und Dienstleister, die für die Einwohner- und Ortsbürgergemeinde tätig waren. Alle Rechnungen für Lieferungen, Leistungen und Arbeiten, die das Jahr 2026 betreffen, müssen bis spätestens zum 30. November 2026 eingereicht werden.

Bei der Einreichung der Dokumente ist zwingend die Angabe der IBAN-Nummer eines Bank- oder Postkontos erforderlich, damit die Auszahlungsprozesse korrekt und ohne Verzögerung abgewickelt werden können. Unternehmen und Einzelunternehmer, die noch offene Forderungen aus dem laufenden Jahr haben, sollten diese Frist unbedingt beachten.

Strafe wegen Hundekot-Regelung

Der Gemeinderat weist zudem auf wiederkehrende Probleme im Zusammenhang mit der Reinigung von Hundehinterlassenschaften hin. Es wurde der Gemeindeverwaltung vermehrt gemeldet, dass Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Tiere versäubern lassen und die Hinterlassenschaften einfach liegen lassen, ohne sie zu beseitigen.

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Gemäß dem Polizeireglement sind die Hundehalter eindeutig verpflichtet, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere aufzunehmen und sachgerecht zu entsorgen. Die Nutzung der dafür vorgesehenen Robidog-Behälter ist obligatorisch. Eine unbeaufsichtigte Ausscheidung der Tiere wird nicht geduldet.

Des Weiteren ist es streng verboten, Hunde auf Privatgrundstücken Dritter oder auf der gesamten Schulanlage frei laufen zu lassen oder dort versäubern zu lassen. Der Gemeinderat dankt all jenen Hundehalterinnen und Hundehaltern, die sich pflichtbewusst verhalten und ihre Tiere entsprechend der geltenden Regeln halten und reinigen.