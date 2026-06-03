Neue Zollrunde der USA gegen Schweiz: Trump sucht nach替代rechtlicher Grundlage

Die USA planen erneut Zölle gegen die Schweiz. Nach einem Gerichtsurteil muss die Trump-Regierung eine neue Rechtsgrundlage finden. Sektion 301 des Handelsgesetzes von 1974 soll nun dienen, mit der Begründung der Schweiz würde Produkte aus Zwangsarbeit nicht verbieten. Die瑞士 Wirtschaft kritisiert den Vorwand. Verhandlungen laufen parallel.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant neue Zölle gegen rund 60 Handelspartner, darunter auch die Schweiz . Diese Maßnahme ist Teil einer neuerlichen Runde im anhaltenden Zollstreit.

Aktuell erhebt die USA bereits einen pauschalen Zusatzzoll von zehn Prozent auf Schweizer Importe, zusätzlich zu den üblichen Most-Favored-Nation-Zöllen (MFN). Dieser Zoll basierte auf einer Notstandserklärung, die vom Obersten Gerichtshof der USA im Februar für ungültig erklärt wurde. Nun sucht die Trump-Administration eine neue rechtliche Grundlage, um die Zölle aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen. Ab dem 31.

Juli 2026 sollen zudem bereits bestehende sektorielle Zusatzzölle unter Section 232 auf Pharmaprodukte ausgeweitet werden. Derzeit diskutierte neue Sätze liegen bei 12,5 Prozent plus MFN, mit einem Maximum von 15 Prozent inklusive MFN. Experten wie Manfred Elsig vom World Trade Institute der Universität Bern weisen jedoch darauf hin, dass es weiterhin produktspezifische Ausnahmen oder höhere Zölle für bestimmte Waren geben kann. Die geplante Rechtsgrundlage stützt sich primär auf Sektion 301 des US-Handelsgesetzes von 1974.

Dieser Paragraph erlaubt Zölle als Reaktion auf unfaire Handelspraktiken. Die USA werfen der Schweiz vor, zu den 54 Volkswirtschaften zu gehören, die kein ausdrückliches Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit haben. Als Sanktion schlägt Washington zusätzliche Zölle von 12,5 Prozent vor. Zusätzlich wird der Vorwurf der Überkapazitäten erhoben, der ebenfalls zu Zöllen führen könnte.

Wirtschaftsverbände wie Swissmem und Economiesuisse halten die Begründung für absurd und unbegründet. Ob diese neue Zollrunde rechtmäßig ist, wird vermutlich wieder vor dem Obersten Gerichtshof der USA geklärt werden müssen. Experten sehen besonders bei einem Rundumschlag gegen zahlreiche Länder gleichzeitig erhöhte Risiken für eine gerichtliche Überprüfung. Die Handelskammer Schweiz-USA hingegen geht davon aus, dass die Administration Trump diesmal die gesetzlichen Vorgaben einhalten will, um eine erneute Niederlage vor Gericht zu vermeiden.

Die Schweiz wurde offiziell eine 30-tägige Frist eingeräumt, um zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Parallel dazu laufen Verhandlungen zwischen Bundespräsident Guy Parmelin und den USA. Bis Anfang Juli läuft in den USA noch die Konsultationsphase, anschließend sind öffentliche Anhörungen vorgesehen. Ob die neuen Zölle schließlich in Kraft treten, ist noch offen.

Betroffen sein könnten verschiedene Produktkategorien, wobei erfahrungsgemäß Güter, die als inflationär gelten, oft ausgenommen werden. Zudem dürften große multinationale Unternehmen Ausnahmen beantragen





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