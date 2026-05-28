Neue Zeugin liefert brisantes Foto - mögliche Aufklärung von Fabians Brandmord

Am sechsten Verhandlungstag präsentiert eine bisher unbekannte Zeugin ein Foto, das die brennende Leiche von Fabian zeigt. Das Bild, das nur wenige Meter vom Fundort aufgenommen wurde, könnte den entscheidenden Beweis liefern. Gleichzeitig widersprüchliche Zeugenaussagen zum verdächtigen Pick‑up von Gina H. werfen neue Fragen auf.

Am sechsten Tag des Prozesses gegen die mutmaßliche Täterin Gina H. trat eine bislang unbekannte Zeugin vor das Gericht. Die Frau erzählte, dass sie am Tag der Tat beim üblichen Spaziergang an einem Feldweg ein plötzliches Flackern bemerkte und reflexartig ihr Smartphone zückte, um das ungewöhnliche Bild zu dokumentieren.

In ihrer Erinnerung war das Licht zunächst wie ein kurzer Funken, ein bisschen verbranntes Schilf, das von einem heimlichen Grill oder einer weggeworfenen Zigarette ausging. Sie dachte nicht weiter darüber nach, bis die Polizei einige Tage später an ihrer Tür klopfte und nach möglichen Beobachtungen fragte. Auf die Frage des Beamten, ob sie etwas Ungewöhnliches gesehen habe, erinnerte sie sich plötzlich an das Foto und übergab es den Ermittlern.

Auf dem Bild war jedoch nicht nur ein lodernder Funke zu erkennen, sondern eindeutig die schemenhafte Silhouette einer menschlichen Gestalt, die im orange‑roten Licht einer Flamme lag. Das Foto wurde später als das Brandereignis identifiziert, bei dem die Leiche des 28‑jährigen Fabian verbrannt gefunden wurde.

Die Zeugin, die während ihrer Aussage Tränen nicht zurückhalten konnte, betonte, dass sie keinerlei Hinweis auf das Alter des Opfers hatte und zunächst dachte, es handle sich um ein verirrtes Tier oder ein Stück brennendes Pflanzenmaterial. Erst durch die intensive Analyse des Bildes und den Abgleich mit Luftaufnahmen des Tatorts wurde klar, dass die Aufnahme exakt den Brandort zeigte.

Die Geodaten des Fotos bestätigten zudem, dass die Zeugin sich etwa siebzig Meter von dem später exakt vermessenen Fundort der Leiche entfernt befand. Im Rahmen der Vernehmungen wurden weitere Zeugen befragt, die Angaben zu den Bewegungen des verdächtigen Fahrzeugs am Tatort machten. Ein Landwirt aus der Region erinnerte sich daran, ein orangefarbenes Pick‑up auf einem sandigen Feldweg gesehen zu haben, das von dort aus in Richtung Dorf fuhr.

Er benannte das Fahrzeug eindeutig als das von Gina H., die in Reimershagen bekannt sei. Ein anderer Zeuge, eine Nachbarin der Beschuldigten, schilderte jedoch ein widersprüchliches Bild: Sie behauptete, das Auto sei nach dem Vorfall in Richtung Krakow am See gefahren, eine östlichere Route, und habe dort kurzerhand angehalten, um den Fahrer mit einem Kopfnicken zu begrüßen.

Die Zeugin gab an, dass sie zu diesem Zeitpunkt ihren Sohn aus Krakow am See abgeholt habe, was ihr Alibi für die fragliche Zeitspanne untermauern sollte. Die Divergenz der Aussagen lässt die Ermittler jedoch nicht ruhen, denn beide Zeugenaussagen sind durch unabhängige Verkehrskontrollen und Radarbilder belegbar. Die Verteidigung von Gina H. argumentiert, dass die neue Zeugin nicht zuverlässig sei, da ihr Foto erst nach mehrfachem Ausdrucken und Bearbeiten vorgelegt worden sei, wodurch die Bildqualität und die Farbtonwerte manipuliert sein könnten.

Zudem wird behauptet, die Luftaufnahmen könnten fehlerhaft sein, weil die Koordinaten nicht exakt mit den GPS‑Daten des Kameras entsprechen. Das Gericht hat daher beschlossen, einen unabhängigen forensischen Bildanalysten zu beauftragen, der die Authentizität des Fotos sowie die Übereinstimmung mit den offiziellen Daten prüft. Gleichzeitig wird geprüft, ob die unterschiedlichen Zeugenaussagen zu den Fahrzeugbewegungen vor dem Tatort ausreichend konsistent sind, um einen Zusammenhang zwischen dem Pick‑up und dem Mord zu belegen.

Sollten die Ergebnisse der Bildanalyse die Vorwürfe bestätigen, könnte die Neue Zeugin maßgeblich zur Verurteilung von Gina H. beitragen und die bislang umstrittene Frage, wer das Feuer setzte, endgültig klären





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