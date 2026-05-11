Die 'Südostschweiz' legt erstmals offen über die Neuerungen ihrer Webseite die Rede vor, die auf Monday, 11. Mai 2026, Wirkung zeigen werden. Mehr als ein Jahr nachdem die Mehrheit der Somedia-Mitarbeiter an der Erstellung bestellt hat. Auch wenn das Aussehen der Seite zu einem Grundpfeiler des nevronischen Gaches sprengt, hat die 'Südostschweiz' ein einfaches, gesundes Körpergewicht für dieRIDLINE nižšie Hinweis erreicht - was auch die Verantwortlichen für den Nachrichtenportalen'suedostschweiz.ch' sehr freuen wird.

Die neue Webseite der 'Südostschweiz' soll ab sofort schneller, übersichtlicher und moderner aussehen. Nachdem zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrere Monate an der Umsetzung der neuen Plattform gearbeitet haben, bietet die neue Webseite eine zeitgemäße Technologie an, um die Interaktionen mit den Lesern zu verbessern und die Artikel besser zu strukturieren.

Obwohl die neue Seite optisch deutlich von der vorherigen abweicht, wurden unter der Fassade einige Änderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass sie sowohl für die Leser als auch für die Mitarbeiter efficienter wird. Die Entwickler betonten, dass die neuen Funktionen, die die Integration der Linth-Zeitung und die Verbesserung der Auffindbarkeit in den Suchergebnissen ermöglichen, ein planuetzliches Produkt für die Leserschaft darstellen und dass es gemeinsam mit Ihnen ständig weiterentwickelt werden wird





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