SP, SGB, Travail Suisse und FRC starten Initiative. Ziel ist eine finanzielle Entlastung für 90 Prozent der Versicherten durch direkte Prämienabzüge.

Ein breites Bündnis aus der Sozialdemokratischen Partei (SP), dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), dem Arbeitnehmendendachverband Travail Suisse und dem Westschweizer Konsumentenverband FRC hat offiziell die Volksinitiative "Für tiefere Krankenkassenprämien" lanciert. Das primäre Ziel dieser politischen Aktion ist es, 90 Prozent der Schweizer Versicherten finanziell zu entlasten, da die aktuellen Beiträge für viele Haushalte nicht mehr tragbar sind. Die Initianten argumentieren, dass die Prämienkrise längst nicht mehr nur einkommensschwache Gruppen betrifft, sondern sich massiv bis in den Mittelstand hinein ausgeweitet hat. Um die Initiative formal am Bundesrat einzucheichen, muss das Komitee bis Mitte Mai 2028 insgesamt 100'000 gültige Unterschriften der Stimmberechtigten sammeln.

Preisanstieg übertrifft Löhne bei Weitem

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer erläuterte den Medien die dringende Notwendigkeit der Initiative, indem sie auf die historische Entwicklung der Krankenkassenbeiträge verwies. In den zurückliegenden 30 Jahren haben sich die Prämien verdreifacht, wobei für das kommende Jahr erneut ein durchschnittlicher Anstieg um fünf Prozent prognostiziert wird. Dieser Anstieg geschieht parallel dazu, dass Löhne und Renten nicht im gleichen Maße steigen, was zu einer realen Belastung der Kaufkraft führt. Meyer betonte, dass viele Menschen mit mittlerem Einkommen in einer Zwickmühle landen: Sie verdienen zu viel, um staatliche Prämienverbilligungen zu erhalten, aber zu wenig, um die steigenden Kosten selbst zu tragen.

Also read Radar Schweiz heute: Neue Standorte in Luzern und Basel-Landschaft

Adrian Wüthrich, Präsident von Travail Suisse, ergänzte diese Analyse mit dem Hinweis auf die veränderte wirtschaftliche Lage der Familienbudgets. Bei der Einführung der Grundversicherung galt einst das Versprechen, dass kein Haushalt mehr als acht Prozent seines Einkommens für die Krankenversicherungsprämien aufwenden müsste. Heute liegt die Belastung für viele Familien deutlich über diesem Grenzwert. Nach Abzug der monatlichen Miete und der Kosten für die Kinderbetreuung bleibt in den Haushalten kaum noch Luft für andere Ausgaben, was die finanzielle Stabilität vieler Mittelschicht-Familien gefährdet. Wüthrich stellte klar, dass die Prämienkrise ein strukturelles Problem ist, das die soziale Schere im Gesundheitsbereich vertieft.

Finanzielle Entlastung durch direkte Abzüge

Konkret sieht der Entwurf der Initiative vor, dass für Erwachsene jährlich zwei mittlere Monatsprämien vom Staat übernommen werden sollen. Im Jahr 2027 entspricht diese Pauschale einem Betrag von rund 1000 Franken pro Person. Für Kinder bis 18 Jahre sind sechs Monatsprämien vorgesehen, was einem Wert von rund 770 Franken entspricht. Da die kantonalen Verbilligungen für Kinder in der Regel erhalten bleiben und ohnehin meist kostenlos gewährt werden, greifen diese neuen Bundesgutschriften im Kindersbereich oft automatisch und vollständig. Das bestehende System mit Franchisen und Modellen bleibt laut den Initianten unverändert bestehen, was Samuel Bendahan, SP-Co-Fraktionschef, als wichtige Stabilisierungsmaßnahme hervorhob.

Advertisement

Die Verwaltung der Entlastung soll weitgehend automatisch ablaufen, um den bürokratischen Aufwand für die Bürger zu minimieren. Die Gutschrift wird direkt von der Prämienrechnung abgezogen, sodass die Versicherten keine separaten Anträge stellen müssen. Negative Prämien sind dabei ausgeschlossen, was bedeutet, dass der Staat keine Gelder an die Versicherten auszahlt, wenn die Prämie geringer ist als der bezahlte Betrag. Zudem wird den Kantonen verboten, ihre bestehenden Verbilligungen in den nächsten fünf Jahren zu kürzen, um die Entlastungswirkung nachhaltig zu sichern. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die gewonnene finanzielle Spielbarkeit nicht durch nachträgliche Streichungen anderer Leistungsposten zunichtegemacht wird.

Gegenfinanzierung durch Steuern auf hohe Einkommen

Die jährlichen Prämienentlastungen in Höhe von rund acht Milliarden Franken sollen durch eine gezielte Steuererhöhung finanziert werden, ohne dass die Mittel aus dem allgemeinen Budget entnommen werden. Die Initiatoren planen, die notwendigen Einnahmen zur Hälfte über Zuschläge auf die direkte Bundessteuer für sehr hohe Einkommen zu generieren. Der zweite Teil der Finanzierung soll durch eine als "moderat" bezeichnete Erhöhung der Gewinnsteuer für Firmen gedeckt werden. Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und SP-Ständerat, argumentierte, dass Kopfprämien normale Haushalte übermässig belasteten, während Steuern für Reiche in der Vergangenheit oft gesenkt worden seien. Eine Beteiligung der Firmen am System erhöhe den Druck, das Geschäft mit der Gesundheit zu beschränken und die Kosten im Zaum zu halten.

Diese neue Strategie stellt einen klaren politischen Kurswechsel dar, nachdem die Linke bei mehreren früheren Versuchen scheiterte. Im Juni 2024 scheiterte eine frühere Prämienentlastungsinitiative der SP, die eine Deckelung der Prämien auf zehn Prozent des Einkommens vorsah. Dennoch trat im Jahr 2026 ein Gegenvorschlag der Regierung in Kraft, der kantonale Mindestbeiträge vorsieht. Historisch gesehen waren auch Initiativen für eine Einheitskasse in den Jahren 2014 und 2007 sowie einkommensabhängige Prämien im Jahr 2003 gescheitert. Die aktuellen Initianten gehen davon aus, dass die akute wirtschaftliche Belastung der Bevölkerung nun eine breitere Unterstützung für radikale Maßnahmen ermöglicht, die in der Vergangenheit als zu weitreichend abgelehnt wurden.

Kritik der Bürgerlichen und Forderungen der Verbände

Die bürgerlichen Parteien sehen die neue Initiative kritisch und charakterisieren sie als reine Umverteilung, die das Grundproblem der steigenden Gesundheitskosten ungelöst lasse. Stattdessen setzen die Mitte-Partei und die FDP auf systemimmanente Reformen. Die Mitte-Partei fordert mit einem Fünf-Punkte-Plan die Weitergabe von Medikamentenrabatten an die Versicherten, Vergütungen nach Qualität statt nach Menge sowie die Einführung eines digitalen Gesundheitsdossiers. Die FDP will ebenfalls unnötige Behandlungen eindämmen, um die Kostentreiber im System zu bekämpfen. Beide Parteien argumentieren, dass eine reine finanzielle Entlastung ohne strukturelle Reformen die Prämien langfristig nicht stabilisieren könne.

Advertisement

Auch verschiedene Verbände mahnen zur Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen, bevor neue Initiativen verfolgt werden. Der Krankenversicherungsverband Prioswiss fordert Tempo bei der Spitalplanung und die Umsetzung eines zweiten Kostendämpfungspakets. Der Spitalverband H+ verlangt kostendeckende ambulante Tarife, um die Versorgungsstruktur zu sanieren. Die Ärztevereinigung FMH pocht auf den Abbau von Bürokratie, um administrative Kosten zu senken. Während die Initianten auf den politischen Druck der Stimmberechtigten setzen, warten die Gegner auf die Umsetzung der bereits in Kraft getretenen oder geplanten Reformen ab, um den Nutzen dieser Maßnahmen zu bewerten.