Neue Verhandlungsrunde im Iran-Konflikt: Blockade der Straße von Hormus bleibt zentrales Streitpunkt

Die USA und der Iran stehen sich in Pakistan gegenüber, während die Blockade der Straße von Hormus die Weltwirtschaft unter Druck setzt. Verhandlungen über das Atomprogramm bleiben schwierig, und Europa bereitet sich auf mögliche Folgen vor.

Washington, 25. April 2026 – Die internationale Spannung um den Iran-Konflikt bleibt hoch, während sich eine neue Verhandlungsrunde in Pakistan abzeichnet. Die USA und der Iran stehen sich weiterhin in zentralen Fragen gegenüber, insbesondere beim Thema Atomprogramm und der Kontrolle über die strategisch bedeutsame Straße von Hormus.

Die Blockade dieser Meerenge durch den Iran hat bereits jetzt gravierende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, da ein Großteil des weltweiten Ölhandels durch diese Route verläuft. Die USA sehen diese Maßnahme als gezielte wirtschaftliche Waffe, die den Iran in die Lage versetzt, die Weltwirtschaft unter Druck zu setzen. Die Verhandlungen in Islamabad gestalten sich schwierig, da der Iran offiziell nur mit pakistanischen Vermittlern sprechen will, während die USA ihre Delegation bereits entsandt haben. Die Positionen beider Seiten sind weit auseinander.

Während der Iran eine Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende des Kriegs anbietet, will er das umstrittene Atomprogramm erst später verhandeln. US-Außenminister Marco Rubio betont jedoch, dass die Atomwaffenentwicklung des Iran das zentrale Hindernis für eine friedliche Lösung bleibt. Er warnt davor, dass der Iran mit nuklearer Bewaffnung die gesamte Region in Geiselhaft nehmen könnte. Parallel bereitet sich Europa auf mögliche Folgen des Konflikts vor.

Deutschland erwägt den Einsatz von Marineeinheiten, um die Schifffahrt in der Region zu sichern, während gleichzeitig Lockerungen der Sanktionen gegen den Iran diskutiert werden, falls es Fortschritte in den Gesprächen gibt. US-Präsident Donald Trump zeigt sich jedoch skeptisch gegenüber dem iranischen Vorschlag und zweifelt an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung. Die Blockade der Straße von Hormus bleibt ein zentrales Druckmittel des Iran, das die Weltmarktpreise für Rohöl und Flüssiggas in die Höhe treibt.

Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, um die Einnahmen aus dem Ölexport zu unterbinden. Finanzminister Scott Bessent warnt vor einem Kollaps der iranischen Ölproduktion und drohenden Benzinengpässen im Land. Die Führung der Iranischen Revolutionsgarden wird in diesem Zusammenhang mit Ratten verglichen, die in einem Abflussrohr ertrinken. Die USA fordern vom Iran die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht auf eine Atombombe, während Teheran sein Recht auf ein ziviles Nuklearprogramm betont





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