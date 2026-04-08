Neue Steuerregeln für Standby-Flüge gefährden die Existenz von Lufthansa-Crews

Höhere Steuern auf Standby-Flüge treffen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hart und gefährden ihre finanzielle Situation. Die Gewerkschaft Ufo fordert die Rücknahme der neuen Regelung.

Deutlich höhere Steuern auf Standby-Flüge belasten Crews von Lufthansa und Co. Die neue Steuerregelung, die ab 2026 in Kraft treten wird, hat weitreichende Folgen für Flugbegleiter innen und Flugbegleiter , die auf vergünstigte Standby-Flüge angewiesen sind. Diese Regelung erhöht die steuerliche Anrechnung von sogenannten Staff Travel oder ID Travel, also stark vergünstigten Tickets, die jedoch keine Fluggarantie bieten.

Für viele Crews sind diese Tickets essenziell, um überhaupt zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, da sie oft nicht in den teuren Städten wie Frankfurt wohnen, sondern pendeln müssen. Die Erhöhung der Bemessungsgrundlage von 0,04 auf 0,06 Euro pro Kilometer führt zu einer deutlichen Erhöhung der Steuerlast und gefährdet die finanzielle Existenz vieler Beschäftigter. Ein Beispiel der Gewerkschaft Ufo verdeutlicht die Problematik: Eine junge Flugbegleiterin, die bisher mit steuerfreien Flugkontingenten und einem Einkommen von 2023 Euro monatlich etwa 920 Euro zum Leben hatte, würde durch die neuen Regeln nur noch etwa 600 Euro zur Verfügung haben. Dies macht es für viele unmöglich, ihren Beruf weiterhin auszuüben.\Die Auswirkungen dieser Steueränderung sind gravierend und betreffen nicht nur das finanzielle Überleben der betroffenen Crews, sondern auch die Attraktivität des Berufsstandes. Die Gewerkschaft Ufo warnt davor, dass es für viele nicht mehr um einen Bonus geht, sondern um die Grundlage, ihren Job überhaupt ausüben zu können. Ohne günstige Standby-Tickets müssten Fluggesellschaften verstärkt Personal finden, das sich das Leben in teuren Städten leisten kann, was den Bewerberkreis deutlich senken würde. Die Gewerkschaft hat daher eine Petition beim Bundestag eingereicht, mit dem Ziel, die neue Regelung zu kippen und zum bisherigen System zurückzukehren. Die Petition betont, dass es für die Beschäftigten nicht um Vergünstigungen oder Privilegien geht, sondern darum, ihren Beruf überhaupt noch wirtschaftlich ausüben zu können. Die Situation unterstreicht die Bedeutung von Standby-Flügen für das Funktionieren des Airline-Betriebs und die Notwendigkeit, die Interessen der Beschäftigten zu schützen.\Die Belastung durch die neuen Steuerregeln trifft eine Berufsgruppe, die bereits durch andere Faktoren wie unregelmäßige Arbeitszeiten und die Notwendigkeit, an verschiedenen Orten zu arbeiten, stark gefordert ist. Die Kombination aus gestiegenen Lebenshaltungskosten, insbesondere in den Städten, in denen viele Airlines ihre Crews stationieren, und der zusätzlichen finanziellen Belastung durch höhere Steuern auf Standby-Flüge, stellt eine erhebliche Bedrohung für die finanzielle Stabilität der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter dar. Die Situation hat das Potenzial, zu einem Fachkräftemangel in der Branche zu führen, da qualifizierte Arbeitskräfte möglicherweise nach Alternativen suchen, die eine bessere finanzielle Grundlage bieten. Die Reaktion der Gewerkschaft und die Einreichung der Petition zeigen das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Situation und den Willen, die Interessen der betroffenen Beschäftigten zu vertreten. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundestag auf die Petition reagieren wird und ob es zu einer Änderung der umstrittenen Steuerregelung kommt. Die Diskussion verdeutlicht die Notwendigkeit, die soziale und wirtschaftliche Situation der im Luftverkehr tätigen Menschen zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine nachhaltige und faire Arbeitsumgebung zu gewährleisten





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