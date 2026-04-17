Neue Software überlastet Arbeitslosenkassen: Tausende Überstunden und Frust bei den Angestellten

Seit der Einführung der neuen Seco-Software im Dezember sind bei den Arbeitslosenkassen rund 22.000 Überstunden angefallen. Technische Pannen und langsame Prozesse führen zu einer massiven Mehrbelastung des Personals, obwohl das Seco die Problematik anerkennt und auf steigende Arbeitslosenzahlen verweist.

Die jüngste Einführung der neuen Seco - Software hat bei den Arbeitslosenkassen schweizweit zu einer erheblichen und anhaltenden Mehrbelastung geführt. Seit dem vergangenen Dezember sind laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) rund 22.000 Überstunden angefallen, was die Belastungsgrenzen der involvierten Mitarbeiter deutlich überschreitet. Diese Zahlen entsprechen der Arbeitsleistung von etwa elf Vollzeitangestellten, die ein ganzes Jahr ununterbrochen arbeiten würden.

Die Ursache für diesen enormen Mehraufwand liegt im neuen IT-System namens Asal 2. Dieses System wurde Anfang des Jahres eingeführt, um die Prozesse zur Auszahlung von Arbeitslosengeldern zu steuern und zu optimieren. Statt jedoch eine reibungslose und effiziente Abwicklung zu gewährleisten, häufen sich seit der Inbetriebnahme technische Pannen, insbesondere im Bereich der Kernplattform. Diese Störungen führen zu Verzögerungen in den Arbeitsprozessen und zwingen die Angestellten zu erheblichen Zusatzleistungen, um die dringenden Auszahlungen trotz der technischen Schwierigkeiten zu bewältigen. Die Folgen sind Frustration bei den Mitarbeitern und eine spürbare Verlangsamung der Dienstleistung gegenüber den Arbeitsuchenden. Jean-Claude Frésard, Präsident des Verbands der Arbeitslosenkassen, räumt ein, dass sich die Situation langsam zu entspannen beginnt. Er betont jedoch ausdrücklich, dass von einer vollständigen Entwarnung noch keine Rede sein könne. Viele der täglichen Abläufe seien nach wie vor deutlich langsamer als vor der Einführung des neuen Systems. Als drastisches Beispiel nennt er die Auszahlungsdauer von Arbeitslosengeldern, die mittlerweile bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen kann, wohingegen diese Prozedur früher nur wenige Minuten gedauert habe. Diese Verlangsamung hat direkte Auswirkungen auf die Effizienz der Kassen und die Zufriedenheit der Leistungsempfänger. Das Seco selbst bestätigt die dokumentierte Mehrarbeit des Personals. Gegenüber der NZZ gibt das Staatssekretariat für Wirtschaft jedoch zu bedenken, dass die zusätzlichen Anstellungen, die zur Bewältigung der erhöhten Arbeitslast notwendig wurden, auch im Kontext der aktuell steigenden Arbeitslosenzahlen betrachtet werden müssten. Dieser Verweis auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung soll die Notwendigkeit zusätzlicher Kapazitäten untermauern, ohne die Problematik des Systems selbst in den Vordergrund zu stellen. Das Seco äußert sich jedoch zuversichtlich, dass sich die Situation in den kommenden Monaten stabilisieren und normalisieren wird. Es wird versprochen, dass das neue System Asal 2 die Kassen zukünftig administrativ entlasten und die Effizienz steigern soll, was die aktuellen Schwierigkeiten zu einer vorübergehenden Phase machen würde, bis das System vollständig ausgereift ist. Die Hoffnung besteht, dass die getätigten Investitionen in das IT-System sich langfristig auszahlen werden, auch wenn der kurzfristige Preis dafür eine erhebliche Belastung für das Personal darstellt. Die anhaltenden Probleme mit dem neuen IT-System Asal 2 werfen erneut Fragen nach der Planung, Implementierung und den umfassenden Tests vor der Einführung solcher kritischen Softwarelösungen auf. In einem Bereich, der von so hoher Bedeutung für die wirtschaftliche Absicherung von Bürgern in Not ist, sind solche technischen Ausfälle besonders kritisch zu bewerten. Die Arbeitslosenkassen sind eine wichtige Säule des Sozialsystems, und ihre reibungslose Funktion ist essenziell für das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen. Die Tatsache, dass Tausende von Überstunden angehäuft werden müssen, um die operative Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, deutet auf tiefgreifendere Probleme hin als nur eine anfängliche Einarbeitungsphase. Die langwierigen Auszahlungsprozesse können für Arbeitsuchende, die dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, gravierende Folgen haben und ihre Situation zusätzlich verschärfen. Es ist daher unerlässlich, dass das Seco und die Arbeitslosenkassen transparent über die Fortschritte bei der Behebung der technischen Mängel informieren und klare Zeitpläne für die vollständige Funktionalität des Systems kommunizieren. Die Versprechung einer zukünftigen Entlastung ist nur dann glaubwürdig, wenn die gegenwärtigen Herausforderungen mit aller Konsequenz angegangen werden und das Personal die nötige Unterstützung erhält, um die Belastung zu bewältigen und gleichzeitig den Service für die Betroffenen aufrechtzuerhalten. Die langfristige Akzeptanz und Effektivität des neuen Systems werden maßgeblich davon abhängen, wie gut und wie schnell diese aktuellen Schwierigkeiten überwunden werden können





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