Ab 1. November gelten neue Regeln für Flugpassagierdaten, Schengen-Austausch und biometrische Ausweise in der Schweiz. Mehr zu Änderungen und Auswirkungen.

Am 1. November treten in der Schweiz mehrere Gesetzesänderungen in Kraft, die die Weitergabe von Flugpassagier- und Schengen er Personendaten sowie die Modernisierung der Schweiz er Ausweisdokumente betreffen. Diese Reformen zielen darauf ab, die innere Sicherheit zu stärken, die Grenzkontrollen effektiver zu gestalten und internationale Verpflichtungen besser umzusetzen. Die Anpassungen betreffen verschiedene Bereiche der öffentlichen Verwaltung und haben direkte Auswirkungen auf Fluggesellschaften, Behörden und die Bevölkerung.

Flugpassagierdaten und Sicherheitsvorkehrungen

Mit der am 1. November in Kraft tretenden Flugpassagierdatenverordnung müssen Fluggesellschaften in der Schweiz ab Februar 2027 detaillierte Passagierdaten an eine nationale Stelle übermitteln. Diese Stelle ist die Passenger Information Unit, kurz PIU, die beim Bundesamt für Polizei angesiedelt ist. Die neue Verordnung regelt präzise die Formate und Zeitpunkte dieser Übermittlung, um schwere Straftaten effektiver zu bekämpfen. Passagiere werden künftig vor der Buchung über die Datenerfassung informiert, um Transparenz zu gewährleisten. Diese Massnahme konkretisiert die bestehenden Rahmenbedingungen und stellt sicher, dass die Datenverarbeitung den Sicherheitsstandards entspricht. Die Einführung dient der Stärkung der inneren Sicherheit und der effizienteren Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung.

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Schengen-Informationssystem und Grenzkontrollen

Eine weitere Verordnung regelt ab dem 1. November detailliert den nationalen Teil des Schengener Informationssystems und die Aufgaben des SIRENE-Büros in der Schweiz. Das SIRENE-Büro fungiert als nationale Anlauf- und Koordinationsstelle für das Schengener Informationssystem beim Bundesamt für Polizei. Sie präzisiert, wie die Schweizer Behörden Personendaten im Rahmen der internationalen Polizeizusammenarbeit verwalten und austauschen. Ziel ist es, die Datenverarbeitung zu standardisieren und eine reibungslose Kooperation mit anderen Schengen-Staaten im Kampf gegen Kriminalität zu gewährleisten. Diese Anpassung dient der Umsetzung der internationalen Schengen-Verpflichtungen und soll die Effizienz der Grenzkontrollen erhöhen. Durch die klare Regelung der Abläufe wird die Sicherheit in der Schweiz weiter gestärkt.

Modernisierung der Schweizer Ausweisdokumente

Die Schweiz modernisiert auch ihre Ausweisdokumente und passt die entsprechende Verordnung an. Ab dem 1. November wird der bisherige provisorische Pass neu als Notpass bezeichnet, was für mehr Klarheit sorgen soll. Zudem werden Identitätskarten künftig explizit in Varianten mit und ohne Datenchip angeboten. Die Erfassung biometrischer Daten, wie Fingerabdrücke, für Pässe und ID-Karten mit Chip wird präzisiert, auch im Hinblick auf internationale Standards. Die Gebühren für die verschiedenen Ausweisarten wurden ebenfalls neu festgelegt, um den administrativen Aufwand und die technischen Neuerungen abzubilden. Die Identitätskarte mit biometrischem Datenchip kann in St. Gallen oder Sargans ausgestellt werden. Diese Änderungen betreffen alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die einen neuen Pass oder eine neue Identitätskarte beantragen. Die Einführung biometrischer Daten erhöht die Sicherheit und Fälschungssicherheit der Dokumente erheblich.

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Länderbezogene Abgaben und Einzelhandel

Neben den sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es auch Aspekte, die den wirtschaftlichen Verkehr betreffen. Es werden Gebühren erhoben, die unabhängig von kürzlich eingeführten Regelungen sind. Auch Schweizer Online-Händler sind von diesen Abgaben betroffen. Die Auswirkungen auf die Gesamtbranche schätzt Patrick Erny, Direktor der Swiss Retail Federation, als gering ein. Dies liegt daran, dass der Schweizer Detailhandel stark binnenmarktorientiert ist. Die neue Struktur der Gebühren soll den administrativen Aufwand im Überblick halten und gleichzeitig die Einnahmen für die Infrastruktur sicherstellen. Händler müssen sich auf die neuen Bedingungen einstellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Landwirtschaft und Bovine Virus-Diarrhoe

Am 1. November tritt auf den Schweizer Rinderhaltungs betrie ein neues Regime für den Umgang mit der Bovinen Virus-Diarrhoe in Kraft. Die bisherige Einteilung in nicht gesperrt, gesperrt und Einzeltiere gesperrt für Betriebe entfällt. Neu gibt es nur noch zwei Einteilungen: BVD-frei oder nicht BVD-frei, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mitteilte. BVD-freie Betriebe können ab dem 1. November ohne Einschränkungen Tiere verstellen. Für nicht BVD-freie Betriebe gelten Auflagen. Mit diesem neuen Regime endet eine zweijährige Übergangsphase auf dem Weg zur BVD-Freiheit in der Schweiz. Das Bundesamt verfolgt das Ziel, diese Tierseuche in der Schweiz auszurotten. Dem Bundesamt zufolge sind heute über 99 Prozent der Schweizer Rinderhaltungen frei von BVD. Diese Massnahme dient dem Schutz der Tiergesundheit und der landwirtschaftlichen Produktion in der Schweiz.