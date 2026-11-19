Schweizer Forschende und das PSI haben ein 156 Millionen Jahre altes Fossil in Wyoming analysiert. Die neue Art Meilynodraco amonamarthi wirft neues Licht auf die Evolution der Choristodera.

Eine internationale Forschungsgruppe unter Führung des Paul Scherrer Institut s (PSI) und der Universität Zürich hat eine bis heute unbekannte Reptilienart identifiziert. Der wissenschaftliche Name der neuen Art lautet Meilynodraco amonamarthi, und sie gilt als der bislang vollständigste frühe Vertreter der ausgestorbenen Gruppe der Choristodera. Dieser Fund stellt gleichzeitig den ältesten Nachweis dieser Reptiliengruppe in Nordamerika dar und wurde am Dienstag von den beteiligten Instituten offiziell vorgestellt.

Entstehung und Fundumstände des Fossils

Die Grundlage für diese bedeutende paläontologische Entdeckung ist eine Sandsteinplatte, die ursprünglich aus einem Steinbruch im US-Bundesstaat Wyoming stammt. Ein Grabungsteam des Sauriermuseums Aathal in Zürich legte diese Platte im Jahr 2022 frei. Auf der Steinoberfläche zeichneten sich die Wirbel eines winzigen Skeletts ab, das später als über 156 Millionen Jahre alt datiert wurde.

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Durch die räumliche Trennung von Kopf und Rumpf im Gestein schlussfolgerten die Forschenden, dass ein Raubtier das Tier bereits vor 156 Millionen Jahren tötete, bevor es fossilisiert wurde. Das Grabungsteam des Sauriermuseums Aathal transportierte den wertvollen Fund anschließend in die Schweiz, wo er einer detaillierten wissenschaftlichen Analyse durch das PSI unterzogen wurde.

Technologische Analyse ohne Beschädigung

Um die verborgenen Knochenstrukturen sichtbar zu machen, ohne das fragile Fossil zu beschädigen, setzten die Fachleute des Paul Scherrer Instituts und der Universität Zürich moderne Neutronen- und Röntgentomografie ein. Dieses nicht-invasive Verfahren erlaubte es den Wissenschaftlern, in das Innere der Sandsteinplatte zu blicken und komplexe anatomische Details zu rekonstruieren.

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Die Auswertung dieser Daten war ein enormer Rechenaufwand, da Zehntausende Schnittbilder durchsucht werden mussten, bis das kleine Reptil schließlich in seiner Gesamtheit Gestalt annahm. Zum Vorschein kamen dabei Beckenknochen, Teile des Hinterbeins sowie ein winziger Schädel. Besonders hervorzuheben ist, dass der Hirnschädel fast vollständig erhalten ist, was das PSI als eigentliche Sensation des Fundes bezeichnet.

Biologische Bedeutung und Evolutionszusammenhänge

Obwohl das Reptil Meilynodraco amonamarthi insgesamt etwa 45 Zentimeter lang ist, liegt der Schlüssel zu seiner Einordnung im weniger als zwei Zentimeter großen Hirnschädel. Dieser liefert laut Mitteilung den wichtigsten Hinweis auf die Verwandtschaftsbeziehungen des Tieres. Die Analyse der winzigen Knochen im Bereich des Innenohrs offenbart Ähnlichkeiten mit der sogenannten Kronengruppe der Reptilien.

Die Kronengruppe umfasst alle heute lebenden Reptilien. Die auffallende Ähnlichkeit der Knochenstruktur bei Meilynodraco amonamarthi deutet darauf hin, dass die Choristodera enger mit den heute noch existierenden Reptilien verwandt sind, als frühere Fossilfunde vermuten ließen. Diese Erkenntnis stellt das bisherige Verständnis vom genauen Platz der Choristodera im evolutionären Stammbaum in Frage und bietet neue Perspektiven für die Forschung an ausgestorbenen Tiergruppen.