Neue Regeln für Feuerwerkskörper in der Schweiz: Verbote und Beschränkungen geplant

Die Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturkommission des Ständerats (WBK-S) schlägt strengere Regeln für Feuerwerkskörper vor, darunter Verbote für bestimmte Artikel und eine Begrenzung der Einfuhrmenge. Größere Feuerwerkskörper bleiben jedoch frei erhältlich. Die Kommission unterstützt einstimmig den indirekten Gegenentwurf zur Feuerwerksinitiative.

In der Schweiz soll die Regelung für Feuerwerk skörper verschärft werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Laut dem neuen Vorschlag der Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturkommission des Ständerat s (WBK-S) sollen Feuerwerk skörper, die ausschließlich der Knallerzeugung dienen, verboten werden.

Dazu gehören unter anderem Wunderkerzen, Tortenfontänen, Knallerbsen und Tischbomben. Die Einfuhr von Kleinfeuerwerk soll auf 2,5 Kilogramm pro Tag und Person begrenzt werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Risiken von Bränden und Verletzungen zu minimieren. Für größere Feuerwerkskörper der Kategorie 3, wie Raketen, Vulkane, Thunder und Feuerwerksbatterien, soll jedoch weiterhin kein Ausweis erforderlich sein.

Dies bedeutet, dass diese Artikel weiterhin frei erhältlich bleiben, während kleinere Feuerwerkskörper stärker reguliert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Diskussion ist die Bewilligungspflicht für Feuerwerkskörper mit mittlerer oder hoher Gefahr. Die WBK-S hat mit knapper Mehrheit vorgeschlagen, dass der Abbrand solcher Feuerwerkskörper einer kantonalen Bewilligung unterliegen soll. Eine Minderheit in der Kommission möchte jedoch von dieser Regelung absehen.

Der indirekte Gegenentwurf zur Feuerwerksinitiative wurde von der Kommission einstimmig unterstützt, während die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk (Feuerwerksinitiative)» mit 7 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt wurde. Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat die Kommission auch ein Verbot von Feuerwerkskörpern in öffentlich zugänglichen Innenräumen geprüft. Da die Kantone bereits eigene Maßnahmen ergriffen haben, verzichtet die WBK-S darauf, eine nationale Regelung zu erlassen.

Die neuen Vorschläge sollen dazu beitragen, die Sicherheit bei Feuerwerksveranstaltungen zu erhöhen und gleichzeitig die Tradition des Feuerwerks in der Schweiz zu erhalten





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