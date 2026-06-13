Roberto Vannacci, ein ehemaliger General mit Kontakten zur AfD, hat seine Partei Futuro Nazionale gegründet. Vannacci will Meloni rechts überholen und die Regierung von Meloni kritisiert für eine zu weiche Politik.

Neue Rechtspartei in Italien fordert Meloni-Koalition heraus. Roberto Vannacci , ein ehemaliger General mit Kontakten zur AfD, hat seine Partei Futuro Nazionale gegründet. Vannacci will Meloni rechts überholen und die Regierung von Meloni kritisiert für eine zu weiche Politik .

Die Partei hält eine restriktivere Migrationspolitik, nationale Souveränität und Kritik an der Europäischen Union für wichtig. Vannacci ist auch bekannt für seine rassistischen und homophoben Äußerungen. Die Partei hat in Rom ihren Gründungsparteitag abgehalten und Vannacci hat dort gesagt, dass Italien den Italienern gehört. Die Partei liegt derzeit bei etwa vier Prozent in den Umfragen und hat fast 100'000 zahlende Mitglieder gewonnen, seit Vannacci seinen politischen Weg allein gehen wollte.

Vannacci hat eine Absage an eine Allianz mit der Rechtskoalition von Meloni erteilt und sagt, dass es keine Erwartung von ihm ist





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