Neue Nutzungsplanung Wettingen: Schottergärten verboten

Die Gemeinde Wettingen AG führt seit dem 28. Oktober 2026 neue Bauvorschriften ein. Schottergärten sind verboten, der Bau im Bestand wird erleichtert.

Die Gemeinde Wettingen im Kanton Aargau hat am 28. Oktober 2026 eine umfassende Überarbeitung ihrer allgemeinen Nutzungsplanung eingeführt. Mit diesem Schritt setzt die Gemeindeverwaltung einen klaren Akzent zum Schutz der lokalen Umwelt und zur Bewahrung des traditionellen Ortsbildes. Die zentrale Maßnahme ist das strikte Verbot von Schottergärten, das nun direkt in den neuen gesetzlichen Bestimmungen verankert ist. Parallel dazu wurden die Rahmenbedingungen für Bauvorhaben im bestehenden Gebäudebestand deutlich gelockert, was Bauherrinnen und Bauherren mehr Flexibilität einräumt.

Krafttreten der revidierten Regelungen

Die Gesamtrevision der Allgemeinen Nutzungsplanung trat offiziell mit Datum des 28. Oktober 2026 in Kraft. Dieses Datum markiert den Zeitpunkt der Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Aargau. Der Einwohnerrat der Gemeinde Wettingen hatte das entsprechende Gesetzesprojekt bereits am 4. Dezember 2025 beschlossen. Damit wird ein langjährig erarbeiteter Regelwerk-Komplex aktiv, der die teilweise mehr als zwanzig Jahre alten vorherigen Bestimmungen ablöst. Die neuen Vorschriften gelten mit sofortiger Wirkung für das gesamte Gemeindegebiet.

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Es ist gesetzlich festgelegt, dass allfällige rechtliche Beschwerden gegen den Genehmigungsentscheid des Regierungsrats die Gültigkeit der neuen Bestimmungen nicht aussetzen. Alle Bauansuchen, die ab dem 28. Oktober 2026 eingereicht werden, unterliegen automatisch den neuen Regelungen. Baugesuche, die bereits vor diesem Stichtag rechtskräftig publiziert wurden, verbleiben weiterhin beim alten Recht. Die parzellenscharfen Zonenpläne zeigen eindeutig, zu welcher Zone jedes einzelne Grundstück gehört. Die rechtskräftigen Dokumente sind im kantonalen ÖREB-Kataster hinterlegt.

Neue Regeln für Grünflächen und Bauabstände

Eine der wichtigste Neuerungen betrifft die Gestaltung der privaten Grünflächen. Die Unterscheidung zwischen großem und kleinem Grenzabstand wurde aufgehoben. Diese Aufhebung schafft deutlich mehr Freiheit bei der Platzierung von Neubauten oder Anbauten auf dem eigenen Grundstück. Gleichzeitig wird künftig ein Mindestanteil an qualitativ hochwertigen Grünflächen pro Grundstück verlangt. Für anrechenbare Grünflächen wurden zudem feste Mindestanforderungen an die Überdeckung von Unterniveaubauten festgelegt. Das Verbot von Schottergärten dient dazu, die Versiegelung von Böden zu reduzieren und das Klima lokal zu schützen.

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Zusätzlich zur Anpassung der Bauvorschriften wurden die Dokumentationsstandards erhöht. Der Planungsbericht, der dem Einwohnerrat und dem Regierungsrat vorgelegt wurde, enthält detaillierte Anhangs- und Beilagenmaterialien. Dieses Dokument erläutert das Planungsvorhaben im Detail. Es dient dazu, alle Interessierten und Betroffenen über die Vorlage der neuen Planung und deren Zweckmäßigkeit umfassend zu informieren. Die Dokumente stehen bereits auf der offiziellen Webseite der Gemeinde Wettingen zur Verfügung.

Entwicklung des Zentrums und Gebäudehöhen

Auch im städtebaulichen Bereich gibt es wichtige Änderungen. Das Zentrum entlang der Landstrasse wird durch die neue Planung gezielt aufgewertet. Dies soll die Attraktivität des Ortskerns für Bürger und Besucher steigern. Bei der Frage der Gebäudehöhen nördlich des Kreisels Landstrasse und der Alberich-Zwyssig-Strasse wurde jedoch bewusst auf eine Erhöhung verzichtet. Die geplante Anhebung der zulässigen Gebäudehöhe in diesem Bereich, der auch den Zentrumsplatz, das EW-Gebäude, die Polizei und das Center Passage umfasst, findet keine Berücksichtigung.

Dieser Verzicht spiegelt den Willen der Gemeinde wider, das gewohnte Ortsbild zu bewahren. Die Politik in Wettingen priorisiert den Erhalt der bestehenden Architektur vor einer weiteren vertikalen Expansion. Die Bürger der Gemeinde können die neuen Regeln nun direkt in ihren Bauvorhaben berücksichtigen. Die Kombination aus mehr Flexibilität für den Bestand und strengeren Vorgaben für die Freiflächengestaltung prägt die neue Identität der Gemeindeplanung.