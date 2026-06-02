Neue LEGO® Pokémon(TM) SMART Play Sets: Interaktive Abenteuer für junge Trainer

Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International präsentieren die neuesten LEGO® Pokémon(TM) Sets, die Kindern ab 6 Jahren ermöglichen, wie Pokémon-Trainer zu spielen. Mit der LEGO® SMART Play(TM) Technologie können die LEGO Pokémon interaktiv und ohne Bildschirm gespielt werden. Die Sets konzentrieren sich auf das Bauen, Trainieren, Pflegen und Kämpfen und bieten eine breite Vielfalt an Bauten und Pokémon-Figuren.

Bauen , Trainieren , Pflegen & Kämpfen : Neue LEGO ® Pokémon (TM) SMART Play Sets ermöglichen es Kindern, sich wie Pokémon -Trainer zu fühlen! Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International kündigen die neuesten LEGO ® Pokémon (TM) Sets für Kinder ab 6 Jahren an, darunter beliebte Pokémon wie Pikachu, Glurak, Gengar, Schiggy, Mewtu und mehr.

Das Lineup wird mit LEGO® SMART Play(TM) ausgestattet sein, LEGO Pokémon spielen somit interaktiv und ohne Bildschirm zurück. Kinder können neue Wege entdecken und freischalten, um zu erkunden, zu trainieren, zu pflegen und zu kämpfen. In zwölf neuen Sets können Kinder sich wie Pokémon-Trainer fühlen, indem sie lustige Geschichten und Momente aus der Welt der Pokémon nachspielen.

Heute haben die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International die neuesten Sets der LEGO® Pokémon(TM) Reihe vorgestellt, die Kindern weltweit noch mehr Möglichkeiten bieten, mit ihren Lieblings-Pokémon in LEGO Form zu spielen. Dank der LEGO® SMART Play(TM) Technologie fühlen sich BaumeisterInnen wie Pokémon-Trainer, da ihre geliebten LEGO Pokémon jetzt die Fähigkeit haben, interaktiv zu spielen. Die Sets gehen über das Bauen hinaus und konzentrieren sich auf Training, Pflege und Kämpfe!

Das LEGO SMART Play System wird vom LEGO SMART Brick angetrieben - ausgestattet mit mehr als zwanzig patentierten Weltneuheiten innerhalb seiner Technologie, die LEGO Bauten durch Licht, Klang, Bewegung und Sensorik auf die Spielweise der Kinder reagieren lassen, ganz ohne Bildschirme. Mit zwölf neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets können Fans in interaktives Spiel mit einigen ihrer liebsten Pokémon eintauchen, darunter Bisasam, Glumanda, Schiggy, Gengar, Evoli, Mew und mehr.

Kinder können ihr LEGO Pikachu mit einem aus LEGO Steinen gebauten SMART Tag Sandwich füttern oder ihr LEGO Glurak kitzeln, um ein fröhliches Lachen zu erzeugen. Je mehr sie spielen, desto stärker wird die Bindung, während sie sich auf spektakuläre Kämpfe mit Freunden und Familie vorbereiten.

"Wir sind begeistert, zwei weltweit bekannte und beliebte Marken zusammenzubringen. Zum ersten Mal reagieren LEGO Pokémon auf die Aktionen von Kindern: Das bedeutet, dass Fans ihre LEGO Pokémon durch praktisches, fantasievolles Spiel bauen, trainieren und mit ihnen interagieren können, was Kreativität, Selbstvertrauen und Geschichtenerzählen fördert", sagte"LEGO® SMART Play(TM) ist eine Erweiterung unseres bestehenden LEGO System-in-Play und wir freuen uns, es in unsere neuesten LEGO Pokémon Sets zu integrieren.

Es geht darum, Kinder einzuladen, zu erkunden, zu experimentieren und ihre eigenen Ideen in ihre Abenteuer einzubringen!

", ergänzt"Pokémon war schon immer von der Freude an Entdeckung und Verbindung geprägt, und wir sehen jeden Tag, wie stark die Vorstellungskraft sein kann, wenn sie gepflegt wird und Raum zum Wachsen bekommt. Die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe und ihrer SMART Brick Technologie bringt diese gemeinsamen Werte auf eine neue, interaktive Weise zum Leben.

Gemeinsam bieten wir jungen Trainern eine praktische Möglichkeit, sich mit der Welt der Pokémon zu beschäftigen und eröffnen neue Möglichkeiten für eine neue Generation von Fans.

" Die neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets bieten eine breite Vielfalt an Bauten, die um verschiedene Pokémon, ihre Eigenschaften, Umgebungen und Trainingsmomente gestaltet sind. LEGO SMART Play All-in-One Sets enthalten alles, was für ein SMART Play Erlebnis benötigt wird - einschließlich mindestens eines LEGO SMART Brick, SMART Charger und LEGO SMART Tags, während LEGO SMART Play Kompatible Sets dazu gedacht sind, das Spielerlebnis zu erweitern und mindestens einen oder mehrere SMART Tags enthalten, jedoch keinen SMART Brick.

Zwei LEGO SMART Play All-In-One Sets und zehn LEGO SMART Play Kompatible Sets werden eingeführt, darunter:Dieses Set enthält ein von Pikachu inspiriertes Baumhaus, Trainingsgegenstände, einen Pokéball, ein baubares Sandwich und mehr. Fans können die Chance nutzen, Pokémon-Trainer zu werden, indem sie LEGO Pikachu pflegen, füttern, spielen, trainieren und kämpfen. Enthält 1 SMART Brick, 4 Tags, Figur und Charger.

LEGO Pokémon SMART Play: Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht (72167) All-in-One Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt Glurak und Blitza in einem erbitterten Kampf zwischen den beiden ikonischen LEGO Pokémon. Schau dich um und nutze das Heilspray zur Unterstützung im Kampf oder lasse die Pokémon in einer freundlichen Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände zusammen springen. Enthält 2 SMART Bricks, 4 Tags, 2 Figuren und Charger.

LEGO Pokémon SMART Play: Beerenparty mit Bisasam und Bidiza (72155) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren. In diesem Set können Kinder eine der Schlüsselhandlungen eines großartigen Pokémon-Trainers nachspielen - ihre LEGO Pokémon zu pflegen. Das Set kommt mit zwei Pokémon, dem beliebten Bisasam und Bidiz





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