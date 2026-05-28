Neue Kleinschlachtanlage in Busswil: Betriebsaufnahme im August vorgesehen

Die Genossenschaft Fleischverarbeitung Tannzapfenland hat eine neue Kleinschlachtanlage in Busswil eröffnet. Die Anlage umfasst verschiedene Bereiche für Schlachtung, Verarbeitung und Lagerung und soll im August den Betrieb aufnehmen.

Die zweite ordentliche Generalversammlung der Genossenschaft Fleischverarbeitung Tannzapfenland fand Anfang Woche statt. Vor den statutarischen Geschäften konnten Genossenschaft er und Gäste die neue Kleinschlachtanlage in Busswil besichtigen.

Andreas und Silvan Koller führten gemeinsam mit Projektleiter Mertens Willi durch die Räumlichkeiten und informierten über den Stand des Projekts. Die Anlage umfasst verschiedene Bereiche für Schlachtung, Verarbeitung und Lagerung. Die Betriebsaufnahme ist für August vorgesehen, wobei Lohn- und Notschlachtungen geplant sind. Die Genossenschaft plant eine Produktionsgemeinschaft mit den beiden Metzgern und ein Tag der offenen Tür nach der Betriebsaufnahme





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