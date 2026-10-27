Neue Jugendwörter: Einzigartige Ausdrücke entdeckt in der Schweiz

Soziale Medien prägen die Jugendsprache, doch das Schweiz er Jugendwort \"Würd mi\" kommt ohne Internettrend aus. Das Wort \"Würd mi\" steht für \"Das würde mich nerven\" und stammt nicht aus dem Internet.

Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren reichten die Begriffe schweizweit online ein. Das Wort "Würd mi" wird verwendet, wenn jemand etwas Unangenehmes oder Lästiges erledigen muss. Ein Jugendwort, das sich gut auf den zweiten Platz plazierte, ist "Nöd so deep,". Die Mischung aus Mundart und Englisch bedeutet, dass man etwas nicht so ernst oder tiefgründig nehmen soll.

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Englische Begriffe im Schweizer Jugendjargon

Der Ausdruck zeigt, wie selbstverständlich englische Wörter im Sprachgebrauch der Deutschschweizer Jugendlichen Platz finden. Auf Rang zwei landete "Nöd so deep,". Das Wort ist jedoch nicht der Spitzenreiter. Den dritten Platz belegte "Peak".

Das englische Wort bedeutet wörtlich Gipfel oder Höhepunkt. Jugendliche bezeichnen damit etwas besonders Gutes oder Gelungenes. Es ist auch nicht zu vergessen, dass Jugendliche "Peak" ironisch verwenden, etwa nach einem Missgeschick. Die Ausdrücke sind Teil einer bundesweiten Bewegung, in der Jugendliche gemeinsam ihre Sprache schaffen und prägen.

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In der Deutschschweiz wählte eine Jugendjury aus den Vorschlägen ihre drei Favoriten. Die anderen Sprachregionen kürten ebenfalls Jugendwörter. In der französischsprachigen Schweiz gewann das Wort "Goumin," das Liebeskummer beschreibt. Im italienischsprachigen Teil der Schweiz belegte "Aura " den ersten Platz.

Charisma und Ironie in den Sprachregionen

"Aura" steht für das Charisma einer Person, das Jugendliche spielerisch in "Aura-Punkten" ausdrücken. Im Rätoromanischen belegt "Bursa" diesen Bereich.

'Bursa' ist wörtlich Portemonnaie und wird ironisch als Bezeichnung für einen Trottel verwendet. Das bedeutet, dass das Charakteristikum, welches Jugendliche in ihren Ausdrücken verwenden, je Sprache verschieden ist. Die Wörter sind ein Spiegelbild der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Jugend in verschiedenen Teilen der Schweiz.