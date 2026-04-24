Neue iPhone 18 Dummy-Einheiten enthüllen Details zum Design und den Funktionen

Leaked Dummy-Einheiten des iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Ultra (Fold) geben erste Einblicke in das Design, die Größe und mögliche Funktionen der kommenden Apple Smartphones. Ein AMA mit dem Tech-YouTuber Vadim Yuryev liefert weitere Details.

Die Welt der Apple - Gerüchte wird aktuell von neuen Dummy -Einheiten der für Ende 2026 erwarteten iPhone-Modelle beflügelt. Diese frühen Prototypen, die in der Regel von Zulieferern und Zubehörherstellern und nicht von Apple selbst gefertigt werden, dienen primär der Veranschaulichung des Design s und der Größenverhältnisse.

Sie sind zwar nicht funktionsfähig und bestehen meist aus Metall oder Plastik, können aber wertvolle Hinweise auf das kommende Design geben. Der Tech-YouTuber Vadim Yuryev hat kürzlich Fotos von drei neuen Dummys veröffentlicht: dem iPhone 18 Pro, dem iPhone 18 Pro Max und dem erwarteten iPhone Fold, das er im weiteren Verlauf als iPhone Ultra bezeichnet. Diese Dummys scheinen weitgehend mit bisherigen Gerüchten übereinzustimmen, insbesondere hinsichtlich des erwarteten Designs und der äußeren Merkmale.

So weisen die Pro-Modelle drei Rückkameras auf, während das Ultra-Modell mit zwei Kameras ausgestattet sein soll. Auffällig ist auch das Fehlen von Magsafe beim Ultra. Yuryev ging jedoch über die reine Präsentation der Dummys hinaus und initiierte eine Frage-Antwort-Runde (AMA), die sich zu einer Pflichtlektüre für alle Apple-Enthusiasten entwickelt hat. Die Antworten, die Yuryev im Rahmen des AMA gab, werfen ein interessantes Licht auf die Details der kommenden iPhones.

So bestätigte er, dass die Kameralinsen größer sein werden als beim iPhone 17 Pro. Das iPhone Ultra soll im geschlossenen Zustand eine Dicke von genau 11 mm haben. Das Fold-Design wird voraussichtlich nicht aus einem einzigen Gehäuse bestehen, sondern dem iPhone Air ähneln, mit einem polierten Titanrahmen. Bezüglich des Gewichts gab Yuryev an, dass die neuen Modelle schwerer sein werden.

Das iPhone 18 Pro soll minimal größer sein als das iPhone 17 Pro (0,36 mm höher und 0,39 mm breiter), wobei die Dicke gleich bleibt. Ob alte Hüllen passen, ist ungewiss, wobei locker sitzende oder Silikonhüllen möglicherweise noch funktionieren könnten. Auch die Verwendung von Titan wurde bestätigt. Besonders brisant ist die Aussage, dass das iPhone Ultra voraussichtlich kein Magsafe unterstützen wird, was auf eine Abhängigkeit von Magsafe-Hüllen hindeuten würde.

Interessanterweise deutet Yuryev an, dass das normale iPhone 18 in seiner Grundform dem iPhone 17 ähneln wird, lediglich mit einer etwas kleineren Dynamic Island und leicht versetzten Tasten, um den Kauf neuer Hüllen zu fördern. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Yuryev keine Quelle für die Dummys oder die zusätzlichen Informationen nennt. Daher sollten diese Behauptungen vorerst mit Vorsicht betrachtet werden.

Es ist unklar, wie er zu diesen detaillierten Informationen gelangt ist, die über das hinausgehen, was allein aus den Dummys abgeleitet werden kann. Dennoch ist dies das erste Leak, das so umfassend auf die Fragen der Community eingeht und somit den bislang detailliertesten Einblick in das Design und die Funktionen der iPhone-Modelle von Ende 2026 bietet.

Bereits im Dezember 2025 gab es einen ersten Dummy des iPhone Ultra, der jedoch von einem Hobby-3D-Drucker auf Basis durchgesickerter CAD-Dateien erstellt wurde und somit möglicherweise nicht die endgültige Form widerspiegelte. Im April veröffentlichte Sonny Dickson Bilder von Dummys des iPhone Ultra, 18 Pro und 18 Pro Max, die angeblich die endgültigen Abmessungen zeigen sollten.

Die aktuellen Informationen von Yuryev stellen jedoch eine wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Leaks dar und geben Anlass zu weiterer Spekulation und Vorfreude auf die kommenden iPhones





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