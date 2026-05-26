Neue Hundehalter‑Regeln im Kanton Zürich senken Bisszahlen und regeln Rottweiler‑Bestand

Seit Juni 2025 verpflichten neue Ausbildungsvorschriften für Ersthundebesitzer im Kanton Zürich zu Theorie‑ und Praxiskursen. Erste Zahlen zeigen einen leichten Rückgang der Hundebissvorfälle auf 860 Fälle. Parallel dazu wird das Rottweiler‑Verbot umgesetzt, wodurch die Zahl registrierter Rottweiler von 350 auf 295 sank.

Im Kanton Zürich zeigen die seit Juni 2025 geltenden neuen Regelungen für Hundehalter erste messbare Effekte. Laut dem Jahresbericht des Veterinäramts ist die Zahl der gemeldeten Hundebissvorfälle im vergangenen Jahr leicht gesunken - von 873 im Jahr 2024 auf 860 Fälle, ein Rückgang von rund 1,5 Prozent.

Das Amt führt diesen Rückgang primär auf die neu eingeführte Ausbildungspflicht zurück, die seit Juni 2025 für alle Ersthundebesitzer sowie für Personen gilt, die lange Zeit keinen Hund gehalten haben. Diese Gruppe muss nun einen verpflichtenden Theoriekurs absolvieren, der mit einer schriftlichen Prüfung abschließt, und im Anschluss eine praktische Ausbildung durchlaufen. Ziel ist es, den Umgang mit Hunden tierschutzgerecht und gewaltfrei zu gestalten und so das Risiko von Bissvorfällen nachhaltig zu verringern.

Die Schulungen werden in Zusammenarbeit mit dem Verein "Codex Kind & Hund" durchgeführt, der bereits im vergangenen Jahr rund 5 900 Kinder in den sicheren Umgang mit Hunden einführte. Die hohen Anmeldezahlen verdeutlichen das große Interesse an einem kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit vierbeinigen Begleitern. Neben den theoretischen Inhalten werden den Teilnehmern praktische Übungen zu Körpersprache, Leinenführung und deeskalierenden Maßnahmen angeboten.

Die Kombination aus Theorie, Praxis und kindgerechten Lernmodulen soll insbesondere junge Familien stärken, damit sie potenzielle Gefahrensituationen frühzeitig erkennen und entschärfen können. Ein weiterer Schwerpunkt der kantonalen Hundepolitik betrifft die Rasse Rottweiler. Seit dem 1. Januar 2025 gilt im Kanton ein striktes Verbot, neue Rottweiler anzuschaffen oder aus anderen Kantonen sowie dem Ausland einzuführen.

Für die zum Jahresende 2024 bereits im Kanton registrierten rund 350 Tiere wurde eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2025 eingerichtet, in der die Halterinnen und Halter eine offizielle Haltebewilligung beantragen mussten, um das Tier weiterhin zu behalten. Durch Wegzüge, Halterwechsel, natürliche Todesfälle und bewusste Entscheidung gegen die Hundehaltung sank die Zahl der gemeldeten Rottweiler bis Ende 2025 auf 295.

Unter diesen verbleibenden Tieren befinden sich 21 Junghunde, die erst nach Vollendung ihres zweiten Lebensjahres einer Wesensbeurteilung unterzogen werden können, sowie 53 Senioren‑Hunde, die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters von der Standardbeurteilung ausgenommen sind. Die Maßnahmen sollen die öffentliche Sicherheit erhöhen, ohne die Rechte verantwortungsbewusster Halter zu beschneiden. Insgesamt verdeutlichen die ersten Ergebnisse, dass ein gut durchdachtes Regelwerk in Kombination mit gezielter Aufklärung und Ausbildung einen nachhaltigen Beitrag zur Reduktion von Hundebissen und einer verantwortungsvollen Hundehaltung leisten kann





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