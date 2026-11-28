Weniger als zwei Wochen vor der Bundesratswahl vom 9. Dezember veröffentlichen neue Videos die Auseinandersetzung der SVP-Kandidaten. Thomas Aeschi und Michael Graber bereuen ihr Verhalten bei der Rangelei mit Sicherheitskräften im Bundeshaus.

Weniger als zwei Wochen vor der Bundesratswahl am 9. Dezember tauchen neue visuelle Beweise zu den Vorfällen im Bundeshaus auf. Die Aufnahmen dokumentieren die Konfrontation der SVP -Bundesratskandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber mit Sicherheitskräfte n im Juni 2024. Beide Politiker räumen nun öffentlich ein, sich damals falsch verhalten zu haben, und äussern ihr Bedauern.

Details zur Auseinandersetzung im Bundeshaus

Das neu veröffentlichte Material bietet eine bisher unbekannte Perspektive auf das Geschehen im Juni 2024. Auslöser der Sicherheitsmassnahme war ein Fototermin des damaligen Nationalratspräsidenten Eric Nussbaumer (SP) mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk. Als Sicherheitskräfte versuchten, Aeschi und Graber an der Treppe aufzuhalten, kam es zu einer physischen Auseinandersetzung.

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Die Videosequenzen zeigen, dass Michael Graber die Konfrontation mit den Beamten suchte, selbst als Thomas Aeschi bereits den Bereich verlassen hatte. Der Walliser Nationalrat geht gestikulierend auf einen Polizisten zu und drückt dessen ausgestreckten Arm zweimal energisch weg. Erst nach knapp vier Minuten beruhigt sich die Situation auf der Treppe.

Reaktionen und Entschuldigungen der Politiker

Michael Graber hatte den Vorfall noch am selben Tag mit einer umstrittenen Aussage begleitet. Er verglich das Verhalten eines Polizisten mit jenen Menschen, die im Dritten Reich widerspruchslos Befehle ausgeführt hätten. Einen Tag später entschuldigte er sich für diese Äusserung. Im Gespräch mit dem Tages-Anzeiger räumt er heute ein, sich damals falsch verhalten zu haben.

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Graber gibt zu, dass die Polizisten an jenem Tag einfach nur ihre Arbeit gemacht hätten. Er betont, dass er aus der Situation gelernt habe. Thomas Aeschi teilt diese Einschätzung ebenfalls. Der SVP-Fraktionschef sagt gegenüber der Zeitung, es tue ihm leid, dass er sich an der Treppe habe provozieren lassen.

Konsequenzen und Aussprache mit der Polizei

Nach dem Vorfall verliess Thomas Aeschi eine Aussprache mit der damaligen Spitze der Bundespolizei vorzeitig. Als Begründung führt er an, dass seine zuvor schriftlich eingereichten Fragen nicht beantwortet worden seien. Eine Strafverfolgung der beiden Nationalräte fand dennoch nicht statt.

Die zuständigen Parlamentskommissionen lehnten die Aufhebung ihrer Immunität ab. Sie stuften den ganzen Vorfall als Missverständnis und Kommunikationsproblem ein. Die neuen Aufnahmen werfen ein neues Licht auf die Hintergründe dieser Einschätzung, indem sie die Hartnäckigkeit der Konfrontation von Graber zeigen.

Auswirkung auf die bevorstehende Bundesratswahl

Die Veröffentlichung der neuen Bilder erfolgt strategisch kurz vor der Wahl vom 9. Dezember. Die SVP hat mit Thomas Aeschi und Michael Graber zwei Vertreter ihres rechten Parteiflügels für die Nachfolge von Guy Parmelin nominiert. Die neuen Erkenntnisse könnten die Wahrnehmung der Kandidaten durch die Wähler und die Wahlmänner in den nächsten Tagen beeinflussen.