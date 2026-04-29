Neue EU-Regeln für Hunde und Katzen: Chip-Pflicht und strengere Zuchtvorschriften

Die EU hat neue Regeln für die Haltung und den Handel von Hunden und Katzen beschlossen. Diese umfassen eine Chip-Pflicht, eine Registrierung in nationalen Datenbanken und strengere Vorschriften für Züchter und Händler. Die Maßnahmen sollen den Tierschutz stärken und den illegalen Handel bekämpfen.

In der Europäischen Union besitzen Bürgerinnen und Bürger laut offiziellen Angaben insgesamt mehr als 72 Millionen Hunde und 83 Millionen Katzen. Diese Zahlen verdeutlichen die große Bedeutung von Haustiere n in Europa.

Nach monatelangen Verhandlungen haben Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten im November eine Einigung über neue Regeln für die Haltung und den Handel von Hunden und Katzen erzielt. Diese Regeln müssen nun noch formell vom Rat der EU-Staaten bestätigt werden. Die neuen Vorschriften sehen vor, dass alle Hunde und Katzen, die privat gehalten werden, mit einem Mikrochip versehen und in einer nationalen Datenbank registriert werden müssen.

Für Hunde gilt die Chip-Pflicht zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der Regelung, für Katzen erst nach 15 Jahren. Bauernhofkatzen sind von dieser Pflicht ausgenommen. Händler müssen die neuen Regeln bereits nach vier Jahren umsetzen. Die Einführung der Chip-Pflicht und der Datenbanken soll den illegalen Handel mit Tieren erschweren und die Rückverfolgbarkeit von Tieren verbessern.

Läuft beispielsweise ein Hund im Urlaub in einem anderen EU-Land davon, kann er durch die Datenbank leichter seinem Halter zugeordnet werden. Zudem wird es schwieriger, illegal gehaltene oder in die EU geschmuggelte Tiere weiterzuverkaufen. Die neuen Regeln schreiben auch vor, dass Händler und Züchter die Tiere unter artgerechten Bedingungen halten müssen. Ein besonderer Fokus liegt auf Tieren mit extremen Zuchtmerkmalen, die ein hohes Leidensrisiko aufweisen.

Die EU-Kommission soll bis Juli 2030 gemeinsam mit Fachleuten genaue Definitionen für solche Merkmale festlegen. Besonders betroffen sind stark gezüchtete Hunde mit extrem flachen Nasen, die oft unter Atemnot leiden. Der Handel mit Hunden und Katzen in der EU generiert jährlich einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die neuen Regelungen sollen nicht nur den Tierschutz stärken, sondern auch den legalen Handel transparenter und sicherer machen.

Die Übergangsfristen sind bewusst lang gewählt, um Haltern und Züchtern genug Zeit für die Umsetzung zu geben. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Regelungen nicht weit genug gehen und mehr Kontrollen notwendig wären, um den illegalen Handel wirksam zu bekämpfen. Dennoch markieren die neuen Vorschriften einen wichtigen Schritt in Richtung besseren Tierschutzes in der Europäischen Union





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Tierschutz Haustiere Chip-Pflicht Zuchtvorschriften

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schlechte Raumluft in modernen Wohnungen gefährdet die Gesundheit von KatzenModerne, gut gedämmte Wohnungen können zu einer Anreicherung von Schadstoffen in der Raumluft führen, was besonders für Katzen gesundheitsschädlich ist. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftreinigern mit HEPA-Filter werden empfohlen.

Read more »

«Ist die Rehkitzrettung für Bauern Hobby oder Pflicht?»Jedes Frühjahr geraten Rehkitze bei der Heuernte in Lebensgefahr. Moderne Technik und freiwilliges Engagement können viele Tiere retten. Doch rechtlich bleibt die Frage offen, wie weit die Verantwortung der Landwirte reicht. Eine parlamentarische Anfrage verlangte vom Freiburger Staatsrat Antworten.

Read more »

Fussball-WM 2026: Fifa entschärft Regeln für Gelbe KartenAn der WM-Endrunde werden so viele Spiele absolviert wie noch nie. Der Weltverband sieht sich genötigt, die Regel der Verwarnungen anzupassen.

Read more »

Fussball-WM 2026: Fifa entschärft Regeln für Gelbe KartenAn der WM-Endrunde werden so viele Spiele absolviert wie noch nie. Der Weltverband sieht sich genötigt, die Regel der Verwarnungen anzupassen.

Read more »

EU-weite Chip-Pflicht für Hunde und Katzen geplantDas Europäische Parlament plant eine Mikrochip-Pflicht für Hunde und Katzen, um den illegalen Handel mit Tieren einzudämmen und ihren Schutz zu verbessern. Die Regeln sehen Übergangsfristen für Privatpersonen und Händler vor, sowie die Registrierung in nationalen Datenbanken.

Read more »

Xiaomi 17T (Pro): Erste Details zu Kamera, Display und Chip aufgetauchtErste Informationen zum kommenden Xiaomi 17T und 17T Pro sind geleakt. Die Berichte deuten auf verbesserte Akkulaufzeiten, schnellere Ladezeiten, ein hochwertiges Display und einen leistungsstarken Dimensity-Chip hin. Es wird auch eine Speicheroption mit 512 GB erwartet. Ein möglicher Release im Mai wird diskutiert.

Read more »