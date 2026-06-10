Neue Busspur für Linien 36 und 46 in Basel soll Staus vermeiden

Der Kanton Basel-Stadt plant den Bau einer eigenen Busspur auf der Birsstrasse, um die häufigen Staus für die Linien 36 und 46 zu vermeiden. Velofahrende dürfen die Spur ebenfalls nutzen. Parkplätze werden dafür aufgehoben, teilweise an anderen Orten ersetzt. Zudem wird eine Routenänderung der Linie 46 geprüft.

Die Buslinien 36 und 46 in Basel sollen auf der Birsstrasse künftig nicht mehr im Stau stehen. Der Kanton Basel -Stadt schafft dafür zwischen der Stadionstrasse und der Redingstrasse in Fahrtrichtung Kleinhüningen eine eigene Busspur , die auch Velofahrende nutzen dürfen.

Für die Umsetzung werden insgesamt 36 Parkplätze aufgehoben, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch mitteilte. Davon sollen 14 an anderen Standorten in der näheren Umgebung ersetzt werden. Die verkehrstechnischen Massnahmen wurden im aktuellen Kantonsblatt publiziert. Gleichzeitig prüfen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), die Route der Buslinie 46 in Richtung Badischer Bahnhof anzupassen.

Dadurch könnte die Linie ebenfalls von der neuen Busspur profitieren und den besonders staugefährdeten Bereich der Birseckstrasse umfahren. Die Buslinien 36 und 46 kämpfen seit längerer Zeit mit erheblichen Verspätungen. Besonders zu den Spitzenzeiten verlieren die Busse auf der Birsstrasse in Richtung Badischer Bahnhof und Kleinhüningen bis zu neun Minuten. Hauptgrund ist die starke Verkehrsbelastung auf der Achse.

Die laufenden Sanierungsarbeiten des Bundes an der Osttangente haben die Situation zusätzlich verschärft und führen bereits am frühen Nachmittag regelmässig zu Staus. Die Linien 36 und 46 müssen deshalb häufig bereits beim Badischen Bahnhof wenden, um den Fahrplan einzuhalten





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