Der Kanton Glarus und seine Partner haben ein Fahrplankonzept entwickelt, das die Wiedereinführung des S25-Halts in Nieder- und Oberurnen ermöglicht. Die SBB muss betriebliche Anpassungen im Bahnknoten Ziegelbrücke und am IR35 Zürich – Chur vornehmen.

In Bilten wird mit einer neuen Bushaltestelle das Gewerbegebiet Au halbstündlich erschlossen. Zudem werden die Glarner Nachtbus -Verbindungen optimiert. Die S25 Linthal – Zürich hält ab dem Fahrplanwechsel am 13.

Dezember 2026 wieder stündlich in beiden Fahrrichtungen im Bahnhof Nieder- und Oberurnen. Dadurch profitieren Reisende ab Nieder- und Oberurnen wieder vom Halbstundentakt und stündlichen Direktverbindungen nach Linthal und Zürich. Der Kanton Glarus hat mit seinen Partnern ein Fahrplankonzept entwickelt, welches die Wiedereinführung des S25-Halts in Nieder- und Oberurnen ermöglicht. Hierfür muss die SBB betriebliche Anpassungen im Bahnknoten Ziegelbrücke und am IR35 Zürich – Chur vornehmen.

Mit dem neuen Konzept verschieben sich die Busanschlüsse in den Bahnhöfen Näfels und Glarus teilweise leicht. Die angepassten Verkehrszeiten der S6 und S25 im Glarnerland sind aus technischen Gründen im Fahrplanentwurf 2027 noch nicht ersichtlich. Der Vorsteher des Departementes Bau und Umwelt, Regierungsrat Thomas Tschudi ist sehr erfreut über die Wiedereinführung des S25-Halts im Bahnhof Nieder- und Oberurnen: Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs kann mit dieser Wiedereinführung des Halts deutlich gesteigert werden.

Davon erhoffe ich mir eine Entlastungswirkung auf der stark frequentierten Strasse. Mit der neuen Bushaltestelle Bilten Au wird das gleichnamige Gewerbegebiet mit der Buslinie 513 Ziegelbrücke – Bilten – Reichenburg im Halbstundentakt erschlossen. Die öV-Erschliessung entspricht dem Bedürfnis der Gemeinde und der lokalen Unternehmen im sich schnell entwickelnden Gewerbegebiet.

Vorbehältlich der Finanzierbarkeit führt die SBB im Rahmen eines Pilotprojekts in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag den neuen IRN3 von Zürich HB (Abfahrt um 1.20 Uhr) bis nach Chur (Ankunft 2.48 Uhr) und zurück. Der Glarner Nachtbus wird auf die neuen Fahrzeiten ausgerichtet und verkehrt neu ohne Umsteigen zwischen Ziegelbrücke und Linthal





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Glarnerland Bushaltestelle Nachtbus S25 Fahrplankonzept

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Zeugenaussagen in dem Mordprozess Fabian erschüttern die Fallinterpretation?Die Beamtin wird in dem Mordprozess Fabian vor dem Landgericht Rostock zu weiteren Zeugenaussagen geladen. Sie berichtet, das Gesicht des Tarns sei stark verändert gewesen. Ob die Beschuldigte Gina H. sich nun mit einem Alibi befuft hat, ob sie jedoch aufgrund von Beschwerden den Jungen früher aus der Schule häuft? Außerdem beschränken wir uns auf den Fall um den gefallenen Achtjährigen aus Güstrow. Der Prozess wird in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Read more »

Polizei prüft neue Vorwürfe gegen Skandal-Prinz AndrewDie britische Polizei weitet ihre Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew offenbar aus. Neben möglichen Verstössen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein prüfen die Behörden nun auch Hinweise auf sexuelles Fehlverhalten.

Read more »

Polizei prüft neue Vorwürfe gegen Ex-Prinz Andrew: new reports examined, possible sexual offenses under investigationThe police are currently investigating new allegations against Prince Andrew, focusing on reports of sexual offenses related to a woman during the year 2010. The investigation also involves potential sexual misconduct allegations from the same year.

Read more »

Polizei prüft neue Vorwürfe gegen Ex-Prinz Andrew: new reports examined, possible sexual offenses under investigationThe police are currently investigating new allegations against Prince Andrew, focusing on reports of sexual offenses related to a woman during the year 2010. The investigation also involves potential sexual misconduct allegations from the same year.

Read more »