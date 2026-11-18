Ab Januar 2027 übernehmen Metzger Haltiner und Hangartner die Notschlachtstelle Altstätten. Die bisherigen Betreiber geben nach zwei Jahrzehnten auf.

Ab dem 1. Januar 2027 ändern sich die Strukturen an der Notschlachtstelle in Altstätten SG grundlegend. Die Metzger Sandro Haltiner und Maurice Hangartner aus Lüchingen übernehmen die Leitung des Betriebs. Sie führen die Einrichtung von nun an auf eigene Rechnung.

Neue Pächter übernehmen den Betrieb

Sandro Haltiner und Maurice Hangartner leiten die Notschlachtstelle ab dem neuen Jahr eigenständig. Beide Fachkräfte sorgen dafür, dass die Infrastruktur weiterhin effizient funktioniert. Tierhaltenden bleibt der wichtige Dienst wie gewohnt erhalten.

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Die beiden neuen Betreiber sind fest in Lüchingen verwurzelt. Ihre Expertise gewährleistet die Professionalität am Standort Hinterdammstrasse 10. Der Übergabeprozess ist bereits präzise geplant.

Langjährige Betreiber verabschieden sich

Seit dem Jahr 2006 haben Fritz Locher und Roman Kretz den Betrieb geleitet. Für rund 20 Jahre boten sie zuverlässige Unterstützung bei Notfällen. Beide geben ihren Dienst nun nach mehr als zwei Jahrzehnten auf.

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Fritz Locher war der Hauptverantwortliche für die täglichen Abläufe. Roman Kretz unterstützte ihn als Stellvertreter bei allen Aufgaben. Der Fleischeinkauf und die Logistik liefen stets reibungslos.

Die Vertragsgemeinden danken dem Duo herzlich für ihre Arbeit. Sie schätzen die Verlässlichkeit über alle Jahre hinweg. Ein guter Abschied steht bevor.

Entscheidung der Vertragsgemeinden und Behörden

Die Vertragsgemeinden trafen 2025 die strategische Entscheidung. Die Notschlachtstelle sollte künftig an private Metzger verpachtet werden. Dies geschah auf Basis eines klaren Konzepts.

Das Tiefbauamt der Stadt Altstätten erstellte den Pachtvertrag. Gemeinsam mit dem Fleischfachverband wurde die Lösung entwickelt. Die Ausschreibung erfolgte im Spätsommer 2026.

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Die Behörden stellten strikte Voraussetzungen. Notschlachtungen müssen weiterhin vor Ort möglich sein. Der Standard darf nicht sinken.

Für Tierhalter gilt: Dienst bleibt bestehen

Tierhalter müssen keine Einschränkungen befürchten. Die Notschlachtstelle an der Hinterdammstrasse 10 in Altstätten ist weiterhin zugänglich. Die Notdienstleistungen werden vollständig gewährleistet.

Die neuen Betreiber organisieren die Termine selbstständig. Sie erreichen sie über die bestehende Pikettnummer. Der Kontaktweg ändert sich nicht für Kunden.

Die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ist gesichert. Alle Prozesse sind optimiert. Der Schutz der Tiere bleibt Priorität.