Neue Ära bei Berkshire Hathaway: Greg Abel übernimmt Führung von Warren Buffett

Bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway beginnt eine neue Ära, als Greg Abel erstmals als Konzernchef das Aktionärstreffen leitet. Mit einem Rekord-Kassenbestand von 397,4 Milliarden Dollar steht Abel vor der Herausforderung, das Unternehmen zukunftsfest zu machen und das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Der operative Gewinn stieg im ersten Quartal um 18 Prozent, doch der Aktienkurs hinkt dem S&P 500 hinterher.

Bei der Hauptversammlung der US-Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway beginnt an diesem Samstag eine neue Ära. Zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns leitet Greg Abel , der neue Konzernchef, das Aktionärstreffen in Omaha, Nebraska, während der legendäre Gründer Warren Buffett im Publikum erwartet wird.

Die Anleger blicken mit großer Spannung darauf, wie Abel das Firmenkonglomerat zukunftsfest machen und die enormen Barreserven des Unternehmens sinnvoll einsetzen wird. Berkshire Hathaway veröffentlichte unmittelbar vor dem Treffen die Quartalszahlen, die einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns um 18 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar zeigen. Dieser Gewinn stammt ausschließlich aus den konzerneigenen Unternehmen, während der Überschuss, der auch Buchgewinne aus Aktieninvestments enthält, sich auf 10,1 Milliarden Dollar verdoppelte. Der Kassenbestand erreichte mit 397,4 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert.

Im zurückliegenden Quartal gab Berkshire erstmals seit Mai 2024 Aktien zurück und investierte dafür 234 Millionen Dollar. Größere Firmenzukäufe hat es seit einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben. Der 63-jährige Abel hatte im Januar den 95-jährigen Buffett als Chef abgelöst, während dieser weiterhin als Verwaltungsratsvorsitzender fungiert. Abel steht vor der Herausforderung, aus Buffetts Schatten herauszutreten und das Vertrauen der Anleger zu gewinnen.

Das bunt zusammengewürfelte Firmen- und Aktienportfolio von Berkshire, das von der Bahngesellschaft BNSF über Öl- und Versicherungsunternehmen bis hin zu Apple-Aktien reicht, gilt traditionell als Mikrokosmos der US-Wirtschaft. Doch seit Buffett seinen Rückzug im vergangenen Jahr angekündigt hatte, hinkt der Kurs der Berkshire-Aktie dem US-Leitindex S&P 500 um 39 Prozentpunkte hinterher. Viele Investoren setzen derzeit verstärkt auf Technologie- und Künstliche-Intelligenz-Werte, während Berkshire weiterhin in Sektoren wie Versicherungen, Energie, Industrie und Einzelhandel stark vertreten ist.

Abel müsse den größten Investor aller Zeiten ersetzen, sagte der Vermögensverwalter Paul Lountzis. Berkshire zähle eben nicht zu den boomenden Technologiewerten, auf die sich Anleger heutzutage stürzten. Die Frage bleibt, ob Abel es schaffen wird, das Unternehmen in eine neue Ära zu führen und die Lücke zu den Tech-Giganten zu schließen





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