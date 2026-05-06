Neue Anklagepunkte gegen mutmaßlichen Täter des Bondi-Beach-Anschlags

Die australische Justiz hat 19 weitere Anklagepunkte gegen Naveed Akram erhoben, darunter Schussabgabe in Tötungsabsicht. Der Anschlag am Bondi Beach im Dezember 2025 forderte 15 Todesopfer und gilt als schwerster Terrorangriff in der Geschichte Australiens. Die Ermittlungen umfassen Sicherheitslücken und Radikalisierung.

Die australische Justiz hat im Fall des Anschlags am Bondi Beach neue Anklagepunkte gegen den mutmaßlichen Täter Naveed Akram erhoben. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, wurden 19 zusätzliche Vorwürfe gegen den 29-Jährigen erhoben, darunter zehn Fälle von Schussabgabe in Tötungsabsicht sowie sechs Fälle des Einsatzes einer Schusswaffe, um einer Festnahme zu entgehen.

Akram steht bereits in 59 Punkten vor Gericht, darunter wegen Mordes, versuchten Mordes und Terrorismus. Bisher hat er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Anschlag am 14. Dezember 2025 forderte 15 Todesopfer und gilt als der schwerste Terrorangriff in der Geschichte Australiens sowie als der folgenschwerste Schusswaffenangriff seit 29 Jahren.

Bei dem Vorfall kam es zu einem Feuergefecht mit der Polizei, bei dem Akram verletzt wurde. Sein Vater, der zweite mutmaßliche Angreifer, wurde getötet. Beide sollen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen sein. Die Ermittlungen sind Teil von drei offiziellen Untersuchungen.

Eine davon untersucht den Informationsaustausch zwischen Sicherheits- und Geheimdiensten vor dem Angriff. Eine Royal Commission, die höchste Form öffentlicher Ermittlung in Australien, befasst sich zudem mit dem Ausmaß von Antisemitismus im Alltag sowie den Hintergründen der Tat. Ein Zwischenbericht im April forderte strengere Waffengesetze, und die ersten öffentlichen Anhörungen begannen am Montag. Die Tragödie hat das Land erschüttert und Fragen nach den Sicherheitslücken sowie der Radikalisierung der Täter aufgeworfen.

Die Opfer und ihre Familien fordern Gerechtigkeit und eine Aufklärung der Hintergründe





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