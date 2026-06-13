Neubau Primarschule und Tagesbetreuung im Riethüsli eröffnet

Am 20. Juni 2026 wird der Neubau der Primarschule und Tagesbetreuung im Riethüsli mit einem Festakt und bunten Programm offiziell eröffnet.

Der Neubau der Primarschule und Tagesbetreuung im Riethüsli ist abgeschlossen und wird am Samstag, 20. Juni 2026, mit einem Festakt und einem bunten Programm für die Bevölkerung offiziell eröffnet.

Die Stadt St.Gallen gibt bekannt, dass die Primarschule und die Tagesbetreuung nach dreieinhalb Jahren Bauzeit den Neubau im Riethüsli in Betrieb genommen haben. Nach dem Rückbau der bestehenden Gebäude ab 2022 und intensiven Bauarbeiten konnte der Neubau im März 2026 an den Betrieb übergeben werden. Im neuen Schulhaus Riethüsli werden neun Primar- und zwei Kindergartenklassen unter einem Dach unterrichtet. In der Tagesbetreuung finden bis zu 111 Kinder am Spitzentag Platz.

Der Neubau setzt sich aus drei miteinander verbundenen Volumen zusammen. Der Kopfbau mit Aula und Bibliothek verbindet die Teufener- mit der Gerhardtstrasse und erschliesst die Anlage über den Lift sowie Innen- und Aussentreppen. Über der dreiteilbaren Doppelturnhalle ist die Dachterrasse als Pausenplatz mit Blick über Quartier und Landschaft ausgestaltet. Das viergeschossige Schulhaus zeichnet sich durch eine offene Raumgestaltung und vielfältige Sichtbezüge aus.

Umlaufende Laubengänge dienen als Fluchtwege und Sonnenschutz. Eine zentrale Atriumtreppe sowie ein Lift erschliessen sämtliche Geschosse. Die Nutzung ist klar gegliedert: Im Erdgeschoss befinden sich Kindergarten- und Diensträume, im ersten Obergeschoss die Tagesbetreuung sowie in den oberen Geschossen die Primarschule mit flexibel nutzbaren Lernlandschaften. Der Haupteingang wird durch den versetzten Thalmann-Brunnen und eine bestehende Stieleiche geprägt - zwei wichtige Identifikationspunkte der früheren Anlage.

Ergänzt wird der Neubau durch einen grosszügigen Aussenbereich mit Spielplätzen und Grünflächen, die zum Verweilen und Bewegen einladen. Die Architektur legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit. So wurden etwa umweltfreundliche Materialien verwendet und das Gebäude ist energieeffizient konzipiert. Die modernen Lernlandschaften fördern ein offenes und kooperatives Lernen, bei dem die Kinder individuell gefördert werden können.

Die Tagesbetreuung bietet flexible Betreuungszeiten und eine warme Mittagsverpflegung an. Die Eröffnungsfeier am 20. Juni 2026 von 10 bis 15 Uhr bietet ein vielfältiges Programm für Gross und Klein. Die Stadträte Markus Buschor, Direktor Planung und Bau, und Mathias Gabathuler, Direktor Bildung und Freizeit, eröffnen den Anlass um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Rede.

Anschliessend gibt es Führungen durch das neue Schulhaus, bei denen die Besucher die modernen Räumlichkeiten und die pädagogische Konzeption kennenlernen können. Für die Kinder wird ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Spielstationen, Bastelworkshops und einer Hüpfburg geboten. Auch kulinarische Köstlichkeiten von lokalen Anbietern sorgen für das leibliche Wohl. Die neue Schulanlage Riethüsli ist ein wichtiger Meilenstein für die Bildungslandschaft der Stadt St.Gallen.

Sie bietet nicht nur optimale Lernbedingungen, sondern stärkt auch das Quartier als Wohn- und Lebensraum. Die enge Verzahnung von Schule, Tagesbetreuung und öffentlichem Raum schafft einen lebendigen Treffpunkt für die Gemeinschaft. Die Stadt St.Gallen investiert damit in die Zukunft ihrer Kinder und in die Attraktivität des Standorts. Der Neubau ist ein Beispiel für gelungene Stadtentwicklung, bei der funktionale Anforderungen und ästhetische Ansprüche gleichermassen erfüllt werden.

Die Eröffnungsfeier bietet die Gelegenheit, dieses Vorzeigeprojekt kennenzulernen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, dabei zu sein und die neuen Räumlichkeiten zu erkunden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen unvergesslichen Tag im Riethüsli





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