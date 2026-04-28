Neuausrichtung für das Druidenhaus in Laufenburg nach dem Tod von Peter Widmer

Nach dem Tod des Gründers Peter Widmer steht das Druidenhaus am Wasenbrunnen in Laufenburg vor einer Neuausrichtung. Der Vermieter sucht einen Nachfolger, wobei eine Fortführung im Sinne des Verstorbenen in Betracht gezogen wird.

Das Druidenhaus am Wasenbrunnen in Laufenburg , ein langjähriger Treffpunkt für Esoterik und Kultur , steht nach dem Tod seines Gründers Peter Widmer vor einer Neuausrichtung. Der Vermieter des 60 Quadratmeter großen Ladenlokals am Hinteren Wasen 61 hat die Vermietung ausgeschrieben, wobei eine Fortführung im Sinne des Verstorbenen in Betracht gezogen wird.

Peter Widmer verstarb im Februar im Alter von 70 Jahren nach kurzer Krankheit. Das Lokal, in dem über zwei Jahrzehnte Tarot-Kurse, Heilsitzungen, Hypnose und Stammtische zur keltischen Mythologie stattfanden, wird für 880 Franken pro Monat angeboten. Der Vermieter Martin Ilg nimmt sich bis Ende Juni Zeit für eine Entscheidung, ein Bezug ist ab Anfang Juli möglich. Das Druidenhaus blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Peter Widmer eröffnete das Geschäft ursprünglich am Laufenplatz, bevor er 2013 in das Lokal am Wasenbrunnen in der Altstadt umzog. Nur 24 Jahre und zwei Tage nach der Eröffnung verstarb er unerwartet. Das Inventar des Druidenhauses, darunter Vitrinen mit Edelsteinen und Sofas im hinteren Raum, könnte bei einer möglichen Nachfolge erhalten bleiben. Ilg deutet an, dass Bekannte des Verstorbenen aus alten Zeiten Interesse an der Übernahme haben.

Er betont jedoch, dass noch Gespräche laufen und er sich Zeit für eine sorgfältige Entscheidung nehmen möchte. Obwohl eine Fortführung als Druidenhaus bevorzugt wird, schließt der Vermieter auch andere Nutzungsmöglichkeiten wie Yoga-Ateliers, Therapien, Büros, Showrooms, Coiffeure, Nagelstudios oder Boutiquen nicht aus. Das Lokal verfügt über einen vorderen Bereich mit Schaufenster und einen rückwärtigen Raum, der als Büro oder Lager genutzt werden kann. Peter Widmers Lebensweg war ungewöhnlich.

Nach einer Ausbildung als Kaufmann und einer Kaderausbildung erlebte er einen Bruch mit der Arbeitswelt, die er als unmenschlich empfand. Er fand später eine Führungsposition bei der Post, bevor er sich der Ausbildung bei Schamanen zuwandte und das Keltentum entdeckte. Die Idee zum Druidenhaus entstand, als er bei einer Reise in den Schwarzwald auf einen ehemaligen Teeladen am Grenzübergang in Laufenburg stieß, der eine Nachfolge suchte. In den folgenden 20 Jahren organisierte Widmer über 200 Vorträge, Vorführungen, Lesungen und Konzerte.

Sein Engagement für Achtsamkeit, insbesondere in Zeiten wie der Corona-Pandemie, war ihm ein Anliegen. Die Möglichkeit, dass sein Erbe am Wasenbrunnen weitergeführt wird, besteht weiterhin. Widmer hatte sich auch zu Themen wie Halloween geäußert und die wahren Ursprünge des Brauchs beleuchtet. Sein Wirken prägte die Laufenburger Altstadt über Jahre hinweg





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